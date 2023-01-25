  • Alwasat News
Atwasat

النرويج ترسل دبابات «ليوبارد-2» لأوكرانيا.. ولندن تدعو الغربيين لزيادة الدعم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 يناير 2023, 09:46 مساء
النرويج ترسل دبابات «ليوبارد-2» لأوكرانيا.. ولندن تدعو الغربيين لزيادة الدعم
دبابات ليوبارد 2. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن وزير الدفاع النروجي بيورن آريلد غرام الأربعاء أنّ بلاده سترسل دبّابات «ليوبارد-2» إلى أوكرانيا في إطار الهبات  العسكرية التي قرّر الغرب تقديمها لكييف للتصدّي للغزو الروسي.

وقال الوزير في مقابلة مع قناة «ان ار كيه» التلفزيونية الحكومية إنّ «النروج والحكومة تدعمان تقديم دبّابات لأوكرانيا. النروج ستشارك» في المبادرة الغربية، لكن من دون أن يحدد عدد الدبّابات التي سترسلها أوسلو إلى كييف، بحسب «فرانس برس».

 قرار «جماعي وحاسم» بمنح كييف دبابات حديثة
وفي سياق متصل دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الحلفاء الغربيين الأربعاء إلى "تكثيف» دعمهم لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، بعد قرارهم «الجماعي والحاسم» بمنح كييف دبابات حديثة. 

وفي مكالمة هاتفية مع قادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، «قال رئيس الوزراء إنه أصبح من الواضح الآن أن روسيا في موقف دفاعي وأن الشركاء الدوليين لديهم نافذة لتسريع الجهود الرامية إلى تأمين سلام دائم في أوكرانيا". وأضافت رئاسة الحكومة البريطانية في بيان أن سوناك "دعا الحلفاء إلى تكثيف دعمهم في الأسابيع والأشهر القادمة».

-  بايدن يبحث مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا
-  واشنطن تدرس إرسال دبابات «أبرامز» إلى أوكرانيا

ورحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء بقرار نظيره الأميركي جو بايدن تزويد كييف دبّابات أبرامز الأميركية، معتبراً حصول القوات الأوكرانية على هذه الدبّابات الثقيلة المتطوّرة «خطوة مهمّة لتحقيق النصر النهائي».

وكتب زيلينسكي في تغريدة على تويتر «شكراً لجو بايدن على قرار جديد قوي بتقديم دبّابات أبرامز لأوكرانيا. ممتنّ للأميركيين على دعمهم». وأضاف أنّ «العالم الحرّ اليوم موحّد بشكل لم يسبق له مثيل حول هدف مشترك: تحرير أوكرانيا»، بحسب «فرانس برس».

بايدن:  «لا تشكّل تهديداً هجومياً لروسيا»
وأكّد  بايدن أنّ الدبّابات الغربية التي قرّرت الولايات المتّحدة وحلفاؤها، وفي مقدّمهم ألمانيا، تزويد أوكرانيا بها للتصدّي للغزو الروسي «لا تشكّل تهديداً هجومياً لروسيا».

وقال بايدن إنّ إرسال دبابات أبرامز الأميركية وليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا يندرج في إطار «التزام دول في جميع أنحاء العالم، بقيادة الولايات المتّحدة، مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.. هذا الأمر لا يشكّل تهديداً هجومياً لروسيا».

 31 دبّابة أبرامز إلى أوكرانيا
وأعلن مسؤول أميركي كبير الأربعاء أنّ الولايات المتّحدة سترسل إلى أوكرانيا 31 دبّابة أبرامز، لتتعزّز بذلك ترسانة الأسلحة الغربية التي تتجمّع لدى الجيش الأوكراني تمهيداً لهجوم مضادّ يستعدّ لشنّه ضدّ القوات الروسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سحب القوات الفرنسية من بوركينا فاسو في غضون شهر

سحب القوات الفرنسية من بوركينا فاسو في غضون شهر
أنشيلوتي: مودرتش وكروس ما زالا مهمين في وسط الريال ومستوى فالفيردي لا يقلقني

أنشيلوتي: مودرتش وكروس ما زالا مهمين في وسط الريال ومستوى فالفيردي لا يقلقني
«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»

«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»
فنلندا تسمح بتصدير معدات عسكرية إلى تركيا لأول مرة منذ 2019

فنلندا تسمح بتصدير معدات عسكرية إلى تركيا لأول مرة منذ 2019
فنلندا تسمح بتصدير معدات عسكرية إلى تركيا لأول مرة منذ 2019

فنلندا تسمح بتصدير معدات عسكرية إلى تركيا لأول مرة منذ 2019
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مآسي الرياضة الليبية.. وخروجنا من بطولة «الشان» الأفريقية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مآسي الرياضة الليبية.. وخروجنا من بطولة ...
«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار

«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار
«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر «WTV»

«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر...
بومبيو في مذكراته يسخر من الإعلام الأميركي بشأن قضية خاشقجي

بومبيو في مذكراته يسخر من الإعلام الأميركي بشأن قضية خاشقجي
كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا

كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا
مليون و203 آلاف برميل إنتاج ليبيا من النفط خلال 24 ساعة

مليون و203 آلاف برميل إنتاج ليبيا من النفط خلال 24 ساعة
عطل يصيب خدمات «مايكروسوفت» حول العالم

عطل يصيب خدمات «مايكروسوفت» حول العالم
أسوة بـ«شباب الجبل».. «دارنس» و«المدينة» و«الخمس» تعلق مشاركتها في «دورينا»

أسوة بـ«شباب الجبل».. «دارنس» و«المدينة» و«الخمس» تعلق مشاركتها في «دورينا»
نادي شباب الجبل يعلق مشاركته في «دورينا» لشعوره بالظلم

نادي شباب الجبل يعلق مشاركته في «دورينا» لشعوره بالظلم
بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات

بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات
بحجة جارك أخرب دارك

بحجة جارك أخرب دارك
استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد

استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد
كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!

كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بايدن: إرسال دبابات لأوكرانيا لا يشكل تهديداً هجوميا لروسيا
بايدن: إرسال دبابات لأوكرانيا لا يشكل تهديداً هجوميا لروسيا
زيلينسكي: دبابات «أبرامز» الأميركية تضع أوكرانيا «على طريق النصر»
زيلينسكي: دبابات «أبرامز» الأميركية تضع أوكرانيا «على طريق النصر»
النرويج ترسل دبابات «ليوبارد-2» لأوكرانيا.. ولندن تدعو الغربيين لزيادة الدعم
النرويج ترسل دبابات «ليوبارد-2» لأوكرانيا.. ولندن تدعو الغربيين ...
الجيش الأوكراني: القوات الروسية «متفوقة عددياً» وتكثف قتالها في الشرق
الجيش الأوكراني: القوات الروسية «متفوقة عددياً» وتكثف قتالها في ...
مقتل 27 راعيا في انفجار قنبلة بوسط نيجيريا
مقتل 27 راعيا في انفجار قنبلة بوسط نيجيريا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الجيش الروسي: ملتزمون بوقف إطلاق النار رغم هجمات كييف
الجيش الروسي: ملتزمون بوقف إطلاق النار رغم هجمات كييف...
بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير
بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير...
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في أوكرانيا
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في ......
واشنطن تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار
واشنطن تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات ......
مكارثي يدعو الكونغرس للتحقيق مع بايدن بقضية الوثائق السرية
مكارثي يدعو الكونغرس للتحقيق مع بايدن بقضية الوثائق السرية...
المزيد
زيلينسكي يطلب من حلفائه الغربيين صواريخ بعيدة المدى ومقاتلات
زيلينسكي يطلب من حلفائه الغربيين صواريخ بعيدة المدى ومقاتلات...
مقتل شخص وإصابة 4 في هجوم بسلاح أبيض على كنيسة بإسبانيا
مقتل شخص وإصابة 4 في هجوم بسلاح أبيض على كنيسة بإسبانيا...
مقتل شخصين وفقدان تسعة بحارة في غرق سفينة شحن قرب اليابان
مقتل شخصين وفقدان تسعة بحارة في غرق سفينة شحن قرب اليابان...
مقتل 27 راعيا في انفجار قنبلة بوسط نيجيريا
مقتل 27 راعيا في انفجار قنبلة بوسط نيجيريا...
الجيش الأوكراني: القوات الروسية «متفوقة عددياً» وتكثف قتالها في الشرق
الجيش الأوكراني: القوات الروسية «متفوقة عددياً» وتكثف قتالها......
المزيد