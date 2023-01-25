النرويج ترسل دبابات «ليوبارد-2» لأوكرانيا.. ولندن تدعو الغربيين لزيادة الدعم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الدفاع النروجي بيورن آريلد غرام الأربعاء أنّ بلاده سترسل دبّابات «ليوبارد-2» إلى أوكرانيا في إطار الهبات العسكرية التي قرّر الغرب تقديمها لكييف للتصدّي للغزو الروسي.

وقال الوزير في مقابلة مع قناة «ان ار كيه» التلفزيونية الحكومية إنّ «النروج والحكومة تدعمان تقديم دبّابات لأوكرانيا. النروج ستشارك» في المبادرة الغربية، لكن من دون أن يحدد عدد الدبّابات التي سترسلها أوسلو إلى كييف، بحسب «فرانس برس».

قرار «جماعي وحاسم» بمنح كييف دبابات حديثة

وفي سياق متصل دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الحلفاء الغربيين الأربعاء إلى "تكثيف» دعمهم لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، بعد قرارهم «الجماعي والحاسم» بمنح كييف دبابات حديثة.

وفي مكالمة هاتفية مع قادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، «قال رئيس الوزراء إنه أصبح من الواضح الآن أن روسيا في موقف دفاعي وأن الشركاء الدوليين لديهم نافذة لتسريع الجهود الرامية إلى تأمين سلام دائم في أوكرانيا". وأضافت رئاسة الحكومة البريطانية في بيان أن سوناك "دعا الحلفاء إلى تكثيف دعمهم في الأسابيع والأشهر القادمة».

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ورحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء بقرار نظيره الأميركي جو بايدن تزويد كييف دبّابات أبرامز الأميركية، معتبراً حصول القوات الأوكرانية على هذه الدبّابات الثقيلة المتطوّرة «خطوة مهمّة لتحقيق النصر النهائي».

وكتب زيلينسكي في تغريدة على تويتر «شكراً لجو بايدن على قرار جديد قوي بتقديم دبّابات أبرامز لأوكرانيا. ممتنّ للأميركيين على دعمهم». وأضاف أنّ «العالم الحرّ اليوم موحّد بشكل لم يسبق له مثيل حول هدف مشترك: تحرير أوكرانيا»، بحسب «فرانس برس».

بايدن: «لا تشكّل تهديداً هجومياً لروسيا»

وأكّد بايدن أنّ الدبّابات الغربية التي قرّرت الولايات المتّحدة وحلفاؤها، وفي مقدّمهم ألمانيا، تزويد أوكرانيا بها للتصدّي للغزو الروسي «لا تشكّل تهديداً هجومياً لروسيا».

وقال بايدن إنّ إرسال دبابات أبرامز الأميركية وليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا يندرج في إطار «التزام دول في جميع أنحاء العالم، بقيادة الولايات المتّحدة، مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.. هذا الأمر لا يشكّل تهديداً هجومياً لروسيا».