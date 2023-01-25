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بايدن: إرسال دبابات لأوكرانيا لا يشكل تهديداً هجوميا لروسيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 يناير 2023, 08:17 مساء
بايدن: إرسال دبابات لأوكرانيا لا يشكل تهديداً هجوميا لروسيا
الرئيس الأميركي جو بايدن، متحدثا في البيت الأبيض في 12 يناير 2023. (أ ف ب)
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أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء أنّ الدبّابات الغربية التي قرّرت الولايات المتّحدة وحلفاؤها، وفي مقدّمهم ألمانيا، تزويد أوكرانيا بها للتصدّي للغزو الروسي «لا تشكّل تهديداً هجومياً لروسيا».

وقال بايدن إنّ إرسال دبابات أبرامز الأميركية وليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا يندرج في إطار «التزام دول في جميع أنحاء العالم، بقيادة الولايات المتّحدة، مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها ... هذا الأمر لا يشكّل تهديداً هجومياً لروسيا»، بحسب «فرانس برس».

 31 دبّابة أبرامز إلى أوكرانيا
وأعلن مسؤول أميركي كبير الأربعاء أنّ الولايات المتّحدة سترسل إلى أوكرانيا 31 دبّابة أبرامز، لتتعزّز بذلك ترسانة الأسلحة الغربية التي تتجمّع لدى الجيش الأوكراني تمهيداً لهجوم مضادّ يستعدّ لشنّه ضدّ القوات الروسية.

-  بايدن يبحث مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا
-  واشنطن تدرس إرسال دبابات «أبرامز» إلى أوكرانيا

وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية للصحفيين طالباً عدم نشر اسمه إنّ «الولايات المتّحدة سترسل 31 دبابة من طراز إم1 أبرامز»، مضيفاً «سترون مئات المركبات المدرّعة - مركبات ذات قدرات استثنائية - والدبابات تصل إلى أوكرانيا، والأهم من ذلك أنّها ستصل مع أطقم مدرّبة»، بحسب «فرانس برس».

أعلنت واشنطن أنّ الرئيس جو بايدن بحث هاتفياً الأربعاء مع قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا مسألة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وذلك قبيل كلمة سيدلي بها سيّد البيت الأبيض ويتوقّع أن يعلن فيها عزم بلاده على تزويد كييف دبّابات أبرامز.

الضوء الأخضر لتسليم دبابات «ليوبارد»
وكتبت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار على «تويتر» أنّ «الرئيس بايدن تحدّث هذا الصباح مع الرئيس الفرنسي (إيمانويل) ماكرون والمستشار الألماني (أولاف) شولتس ورئيسة الوزراء الإيطالية (جورجيا) ميلوني ورئيس الوزراء البريطاني (ريشي) سوناك، وذلك في إطار تنسيقنا الوثيق بشأن دعم أوكرانيا».

ومنحت ألمانيا، اليوم الأربعاء، الضوء الأخضر لتسليم دبابات «ليوبارد» إلى أوكرانيا، على ما أعلن الناطق باسم الحكومة الألمانية، شتيفان هيبشترايت. وستسلم ألمانيا، من جانبها، 14 دبابة من طراز «ليوبارد 2A6» إلى أوكرانيا من مخزون جيشها، كما ستسمح بذلك للدول الراغبة في تزويد كييف بالدبابات التي بحوزتها.

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