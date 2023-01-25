مسؤول أميركي كبير: واشنطن سترسل لأوكرانيا 31 دبابة «أبرامز»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤول أميركي كبير الأربعاء أنّ الولايات المتّحدة سترسل إلى أوكرانيا 31 دبّابة أبرامز، لتتعزّز بذلك ترسانة الأسلحة الغربية التي تتجمّع لدى الجيش الأوكراني تمهيداً لهجوم مضادّ يستعدّ لشنّه ضدّ القوات الروسية.

وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية للصحفيين، طالباً عدم نشر اسمه، إنّ «الولايات المتّحدة سترسل 31 دبابة من طراز إم1 أبرامز»، مضيفاً «سترون مئات المركبات المدرّعة - مركبات ذات قدرات استثنائية - والدبابات تصل إلى أوكرانيا، والأهم من ذلك أنّها ستصل مع أطقم مدرّبة»، بحسب «فرانس برس».

أعلنت واشنطن أنّ الرئيس جو بايدن بحث هاتفياً الأربعاء مع قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا مسألة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وذلك قبيل كلمة سيدلي بها سيّد البيت الأبيض ويتوقّع أن يعلن فيها عزم بلاده على تزويد كييف دبّابات أبرامز.

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وكتبت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار على «تويتر» أنّ «الرئيس بايدن تحدّث هذا الصباح مع الرئيس الفرنسي (إيمانويل) ماكرون والمستشار الألماني (أولاف) شولتس ورئيسة الوزراء الإيطالية (جورجيا) ميلوني ورئيس الوزراء البريطاني (ريشي) سوناك، وذلك في إطار تنسيقنا الوثيق بشأن دعم أوكرانيا»، بحسب «فرانس برس».

البيت الأبيض لم يعلن تفاصيل الكلمة

أعلن البيت الأبيض في وقت سابق أن الرئيس الأميركي سيلقي كلمة الأربعاء تتعلق بدعم بلاده لأوكرانيا، وسط توقعات بأن تعلن واشنطن عن تسليم كييف دبابات أبرامز في المستقبل.

ولم يعلن البيت الأبيض تفاصيل هذه الكلمة المقررة الساعة 12,00 (17,00 ت غ) باستثناء القول إن بايدن «سيدلي بتصريحات حول الدعم المتواصل لأوكرانيا»، بحسب «فرانس برس».

إرسال دبابات من طراز «إم. وان أبرامز» إلى أوكرانيا

ونقلت «رويترز» عن مسؤولين أميركيين، أمس الثلاثاء، قولهما إن الولايات المتحدة ستتخلى فيما يبدو عن معارضتها إرسال دبابات من طراز «إم. وان أبرامز» إلى أوكرانيا، وربما يصدر إعلان بهذا الصدد هذا الأسبوع.

وأضاف المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أنهما ليسا على علم باتخاذ قرار أميركي نهائي بإرسال هذه الدبابات إلى أوكرانيا، وهي خطوة ربما تشجع ألمانيا على اتخاذ إجراء مماثل.

ومنحت ألمانيا، اليوم الأربعاء، الضوء الأخضر لتسليم دبابات «ليوبارد» إلى أوكرانيا، على ما أعلن الناطق باسم الحكومة الألمانية، شتيفان هيبشترايت. وستسلم ألمانيا، من جانبها، 14 دبابة من طراز «ليوبارد 2A6» إلى أوكرانيا من مخزون جيشها، كما ستسمح بذلك للدول الراغبة في تزويد كييف بالدبابات التي بحوزتها.