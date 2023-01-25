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مقتل شخصين وإصابة خمسة في هجوم بسكين في قطار بألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 يناير 2023, 06:32 مساء
مقتل شخصين وإصابة خمسة في هجوم بسكين في قطار بألمانيا
موقع هجوم في هامبورغ شمالي ألمانيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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قتل شخصان وأصيب خمسة أشخاص، اليوم الأربعاء، في هجوم بسكين وقع على متن قطار محلي متجه من مدينة كيل إلى هامبورغ شمالي ألمانيا، حسب تصريحات لوزيرة داخلية ولاية شليزفيغ هولشتاين زابينا زوترلين.

وقال ناطق باسم الشرطة الاتحادية في تصريحات إلى وكالة الأنباء الألمانية، إن رجلا هجم بسكين على مسافرين في القطار قبل وصوله إلى محطة بروكشتيت نحو الساعة الثالثة بعد الظهر.

وأفادت الشواهد الأولية بأن الواقعة أسفرت عن إصابة سبعة أشخاص. وأضاف المتحدث أن الشرطة ألقت القبض على الرجل بعد ذلك بوقت وجيز في بروكشتيت. وتابع الناطق أن خلفيات الواقعة لا تزال غير معروفة. وتم إغلاق المحطة في بروكشتيت حتى تقوم الشرطة بإجراءاتها.

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