سحب القوات الفرنسية من بوركينا فاسو في غضون شهر

القاهرة - بوابة الوسط

قالت ناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، إن باريس تلقت الثلاثاء طلبا من المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو لسحب قواتها من البلاد، وستلتزم بالموعد النهائي المطلوب وهو شهر.

وأوضحت الناطقة «تلقينا الثلاثاء.. إشعارًا رسميًا من حكومة بوركينا فاسو بفسخ اتفاق 2018 المتعلق بوضع القوات الفرنسية الموجودة في هذا البلد. ووفق بنود الاتفاق، يسري الفسخ بعد شهر واحد من استلام الإخطار الكتابي». وأضافت «سنحترم شروط الاتفاق من خلال تنفيذ هذا الطلب»، بحسب «فرانس برس».

وطلبت بوركينا فاسو، في 19 يناير، انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها في غضون شهر، حسبما ورد في رسالة من سلطات واغادوغو أرسلها مصدر دبلوماسي لوكالة «فرانس برس».

«فترة إشعار مسبق مدتها شهر واحد»

وفي هذه الرسالة الموجّهة من وزارة الخارجية في بوركينا فاسو إلى باريس بتاريخ الأربعاء «تُعلّق واغادوغو وتضع حدًا كاملًا لاتفاق» 17 ديسمبر 2018 المتعلق بوضع القوات المسلحة الفرنسية في بوركينا فاسو. وجاء فيها أيضًا أن الاتفاق ينص على «فترة إشعار مسبق مدتها شهر واحد».

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وأفادت وكالة «الأنباء الوطنية» بأن بوركينا فاسو طالبت القوات الفرنسية بمغادرة أراضيها في غضون شهر. وذكرت الوكالة أن «حكومة بوركينا فاسو نددت الأربعاء الماضي بالاتفاق الذي ينظم منذ 2018 ووجود القوات المسلحة الفرنسية على أراضيها».