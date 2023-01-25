بايدن يدلي بتصريحات حول أوكرانيا.. وسط توقعات بإعلانه تسليمها دبابات «أبرامز»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيلقي كلمة الأربعاء تتعلق بدعم بلاده لأوكرانيا، توقعات بأن تعلن واشنطن عن تسليم كييف دبابات أبرامز في المستقبل.

ولم يعلن البيت الأبيض تفاصيل هذه الكلمة المقررة الساعة 12,00 (17,00 ت غ) باستثناء القول إن بايدن «سيدلي بتصريحات حول الدعم المتواصل لأوكرانيا»، بحسب «فرانس برس».

إرسال دبابات من طراز «إم. وان أبرامز» إلى أوكرانيا

ونقلت «رويترز» عن مسؤولين أميركيين، أمس الثلاثاء، قولهما إن الولايات المتحدة ستتخلى فيما يبدو عن معارضتها إرسال دبابات من طراز «إم. وان أبرامز» إلى أوكرانيا، وربما يصدر إعلان بهذا الصدد هذا الأسبوع.

وأضاف المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أنهما ليسا على علم باتخاذ قرار أميركي نهائي بإرسال هذه الدبابات إلى أوكرانيا، وهي خطوة ربما تشجع ألمانيا على اتخاذ إجراء مماثل.

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ومنحت ألمانيا، اليوم الأربعاء، الضوء الأخضر لتسليم دبابات «ليوبارد» إلى أوكرانيا، على ما أعلن الناطق باسم الحكومة الألمانية، شتيفان هيبشترايت. وستسلم ألمانيا، من جانبها، 14 دبابة من طراز «ليوبارد 2A6» إلى أوكرانيا من مخزون جيشها، كما ستسمح بذلك للدول الراغبة في تزويد كييف بالدبابات التي بحوزتها.

رحبت الرئاسة الأوكرانية، الأربعاء، بموافقة برلين على تسليمها 14 دبابة «ليوبارد» ما اعتبرته «خطوة أولى»، ودعت الدول الغربية إلى تزويدها بمزيد الأسلحة لصد الجيش الروسي.

وقال رئيس الإدارة الرئاسية أندري يرماك، على «تلغرام»: «جرى اتخاذ خطوة أولى»، مطالبًا بأن يقوم «تحالف» دولي بتزويد كييف بدبابات ثقيلة، وأضاف: «نحن بحاجة لعدد كبير من دبابات ليوبارد».

بدوره، أعلن «الكرملين» أنه حال زودت الدول الغربية أوكرانيا بدبابات ثقيلة، فإن تلك الآليات ستُدمر في ساحة المعركة، وذلك في وقت تنتظر فيه كييف قرارا من برلين حول تسليمها دبابات من طراز «ليوبارد-2».

وقال الناطق باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف، للصحفيين: «من الناحية التكنولوجية، الخطة فاشلة. إن ذلك مبالغة في تقدير الإمكانات التي ستُضاف للجيش الأوكراني. هذه الدبابات ستحترق مثل سواها. إنها باهظة الثمن فحسب»، وفق ما نقلت عنه الوكالة الفرنسية.