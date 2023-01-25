  • Alwasat News
Atwasat

بايدن يدلي بتصريحات حول أوكرانيا.. وسط توقعات بإعلانه تسليمها دبابات «أبرامز»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 يناير 2023, 05:17 مساء
بايدن يدلي بتصريحات حول أوكرانيا.. وسط توقعات بإعلانه تسليمها دبابات «أبرامز»
الرئيس الأميركي جو بايدن، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

 أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيلقي كلمة الأربعاء تتعلق بدعم بلاده لأوكرانيا، توقعات بأن تعلن واشنطن عن تسليم كييف دبابات أبرامز في المستقبل.

ولم يعلن البيت الأبيض تفاصيل هذه الكلمة المقررة الساعة 12,00 (17,00 ت غ) باستثناء القول إن بايدن «سيدلي بتصريحات حول الدعم المتواصل لأوكرانيا»، بحسب «فرانس برس».

إرسال دبابات من طراز «إم. وان أبرامز» إلى أوكرانيا
ونقلت «رويترز» عن مسؤولين أميركيين، أمس الثلاثاء، قولهما إن الولايات المتحدة ستتخلى فيما يبدو عن معارضتها إرسال دبابات من طراز «إم. وان أبرامز» إلى أوكرانيا، وربما يصدر إعلان بهذا الصدد هذا الأسبوع.

وأضاف المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أنهما ليسا على علم باتخاذ قرار أميركي نهائي بإرسال هذه الدبابات إلى أوكرانيا، وهي خطوة ربما تشجع ألمانيا على اتخاذ إجراء مماثل.

- بولندا تطلب موافقة برلين لإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا
- ماكرون: باريس لا تستبعد تسليم دبابات «لوكلير» القتالية الثقيلة لأوكرانيا

ومنحت ألمانيا، اليوم الأربعاء، الضوء الأخضر لتسليم دبابات «ليوبارد» إلى أوكرانيا، على ما أعلن الناطق باسم الحكومة الألمانية، شتيفان هيبشترايت. وستسلم ألمانيا، من جانبها، 14 دبابة من طراز «ليوبارد 2A6» إلى أوكرانيا من مخزون جيشها، كما ستسمح بذلك للدول الراغبة في تزويد كييف بالدبابات التي بحوزتها.

رحبت الرئاسة الأوكرانية، الأربعاء، بموافقة برلين على تسليمها 14 دبابة «ليوبارد» ما اعتبرته «خطوة أولى»، ودعت الدول الغربية إلى تزويدها بمزيد الأسلحة لصد الجيش الروسي.

وقال رئيس الإدارة الرئاسية أندري يرماك، على «تلغرام»: «جرى اتخاذ خطوة أولى»، مطالبًا بأن يقوم «تحالف» دولي بتزويد كييف بدبابات ثقيلة، وأضاف: «نحن بحاجة لعدد كبير من دبابات ليوبارد».

بدوره، أعلن «الكرملين» أنه حال زودت الدول الغربية أوكرانيا بدبابات ثقيلة، فإن تلك الآليات ستُدمر في ساحة المعركة، وذلك في وقت تنتظر فيه كييف قرارا من برلين حول تسليمها دبابات من طراز «ليوبارد-2».

وقال الناطق باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف، للصحفيين: «من الناحية التكنولوجية، الخطة فاشلة. إن ذلك مبالغة في تقدير الإمكانات التي ستُضاف للجيش الأوكراني. هذه الدبابات ستحترق مثل سواها. إنها باهظة الثمن فحسب»، وفق ما نقلت عنه الوكالة الفرنسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»

«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مآسي الرياضة الليبية.. وخروجنا من بطولة «الشان» الأفريقية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مآسي الرياضة الليبية.. وخروجنا من بطولة ...
«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار

«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار
«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر «WTV»

«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر...
بومبيو في مذكراته يسخر من الإعلام الأميركي بشأن قضية خاشقجي

بومبيو في مذكراته يسخر من الإعلام الأميركي بشأن قضية خاشقجي
كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا

كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا
مليون و203 آلاف برميل إنتاج ليبيا من النفط خلال 24 ساعة

مليون و203 آلاف برميل إنتاج ليبيا من النفط خلال 24 ساعة
عطل يصيب خدمات «مايكروسوفت» حول العالم

عطل يصيب خدمات «مايكروسوفت» حول العالم
أسوة بـ«شباب الجبل».. «دارنس» و«المدينة» و«الخمس» تعلق مشاركتها في «دورينا»

أسوة بـ«شباب الجبل».. «دارنس» و«المدينة» و«الخمس» تعلق مشاركتها في «دورينا»
نادي شباب الجبل يعلق مشاركته في «دورينا» لشعوره بالظلم

نادي شباب الجبل يعلق مشاركته في «دورينا» لشعوره بالظلم
بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات

بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات
بحجة جارك أخرب دارك

بحجة جارك أخرب دارك
استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد

استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد
كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!

كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!
إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟

إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟
ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب

ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب
رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد

رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد
مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار أميركي

مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
عقوبات إيرانية على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا
عقوبات إيرانية على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا
زيلينسكي يعرب لشولتس عن «امتنانه» بعد قرار برلين تسليم كييف دبابات «ليوبارد»
زيلينسكي يعرب لشولتس عن «امتنانه» بعد قرار برلين تسليم كييف ...
فنلندا تسمح بتصدير معدات عسكرية إلى تركيا لأول مرة منذ 2019
فنلندا تسمح بتصدير معدات عسكرية إلى تركيا لأول مرة منذ 2019
بايدن يدلي بتصريحات حول أوكرانيا.. وسط توقعات بإعلانه تسليمها دبابات «أبرامز»
بايدن يدلي بتصريحات حول أوكرانيا.. وسط توقعات بإعلانه تسليمها ...
روسيا تدرس إمكانية تزويد إيران بطائرات هليكوبتر هجومية
روسيا تدرس إمكانية تزويد إيران بطائرات هليكوبتر هجومية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الجيش الروسي: ملتزمون بوقف إطلاق النار رغم هجمات كييف
الجيش الروسي: ملتزمون بوقف إطلاق النار رغم هجمات كييف...
بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير
بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير...
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في أوكرانيا
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في ......
الاتحاد الأوروبي يشجع اختبار كوفيد على المسافرين الآتين من الصين
الاتحاد الأوروبي يشجع اختبار كوفيد على المسافرين الآتين من ......
واشنطن تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار
واشنطن تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات ......
المزيد
توقيف مشتبه به بعث رسائل مفخخة إلى رئيس الوزراء الإسباني والسفارة الأوكرانية
توقيف مشتبه به بعث رسائل مفخخة إلى رئيس الوزراء الإسباني ......
مقتل شخصين وإصابة خمسة في هجوم بسكين في قطار بألمانيا
مقتل شخصين وإصابة خمسة في هجوم بسكين في قطار بألمانيا...
سحب القوات الفرنسية من بوركينا فاسو في غضون شهر
سحب القوات الفرنسية من بوركينا فاسو في غضون شهر...
روسيا تدرس إمكانية تزويد إيران بطائرات هليكوبتر هجومية
روسيا تدرس إمكانية تزويد إيران بطائرات هليكوبتر هجومية...
بايدن يدلي بتصريحات حول أوكرانيا.. وسط توقعات بإعلانه تسليمها دبابات «أبرامز»
بايدن يدلي بتصريحات حول أوكرانيا.. وسط توقعات بإعلانه ......
المزيد