زيلينسكي يعرب لشولتس عن «امتنانه» بعد قرار برلين تسليم كييف دبابات «ليوبارد»

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في محادثة مع المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، إنه «ممتن بصدق» للضوء الأخضر الذي أعطته برلين لمنح بلاده دبابات «ليوبارد».

وأورد زيلينسكي عبر «تويتر»: «ممتنون بصدق للمستشار وجميع أصدقائنا في ألمانيا»، موضحا أنه تحدث هاتفيا مع شولتس، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، منحت ألمانيا الضوء الأخضر لتسليم دبابات «ليوبارد» إلى أوكرانيا، حسبما أعلن الناطق باسم الحكومة الألمانية، شتيفان هيبشترايت.

14 دبابة من طراز «ليوبارد 2A6»

وستسلم ألمانيا، من جانبها، 14 دبابة من طراز «ليوبارد 2A6» إلى أوكرانيا من مخزون جيشها، كما ستسمح بذلك للدول الراغبة في تزويد كييف بالدبابات التي بحوزتها.

بدوره، أعلن «الكرملين» أنه حال زودت الدول الغربية أوكرانيا بدبابات ثقيلة، فإن تلك الآليات ستُدمر في ساحة المعركة، وذلك في وقت تنتظر فيه كييف قرارا من برلين حول تسليمها دبابات من طراز «ليوبارد- 2».

وقال الناطق باسم «الكرملين» ديميتري بيسكوف، للصحفيين: «من الناحية التكنولوجية، الخطة فاشلة. إن ذلك مبالغة في تقدير الإمكانات التي ستُضاف للجيش الأوكراني. هذه الدبابات ستحترق مثل سواها. إنها باهظة الثمن فحسب»، وفق ما نقلت عنه «الوكالة الفرنسية».