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عقوبات إيرانية على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 يناير 2023, 03:38 مساء
عقوبات إيرانية على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا
وزير الخارجية الإيراني في مقر الوزارة بطهران، 18 ديسمبر 2022. (أ ف ب)
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أعلنت إيران، الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على 25 شخصا وكيانا من الاتحاد الأوروبي وتسعة من المملكة المتحدة، ردًا على العقوبات التي فرضت عليها، الإثنين.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران تتهم هؤلاء الأشخاص والكيانات «بدعم الإرهاب والجماعات الإرهابية (...)، وتشجيع العنف ضد الشعب الإيراني ونشر معلومات خاطئة عن إيران»، وفق وكالة «فرانس برس».

وسبق أن حذرت إيران، الثلاثاء، من أنها ستتخذ إجراءات ردا على العقوبات الجديدة التي أقرتها بروكسل ولندن، الإثنين، بعد أكثر من أربعة أشهر على بدء الاحتجاجات إثر وفاة مهسا أميني. وأضاف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 37 فردا وكيانا إيرانيا إلى قائمة عقوباتهم بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. كما أضاف البريطانيون خمسة أشخاص وكيانين إلى قائمتهم.

قائمة العقوبات الإيرانية
وتضم قائمة العقوبات الإيرانية الجديدة ثمانية فرنسيين من بينهم رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالغو، والكاتب برنارد هنري ليفي، والنائب البرلماني السابق جيلبير ميتيران، نجل الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتيران.

كما تشمل ثلاثة مديرين في مجلة «شارلي إبدو» التي سبق إدراجها ككيان في حزمة العقوبات السابقة. وأثارت المجلة الساخرة غضب طهران في مطلع يناير بنشرها رسوما كاريكاتورية للمرشد الأعلى علي خامنئي. ومن بين الكيانات الثلاثة المستهدفة «راديو جي» ومقره فرنسا، ومجموعة «أصدقاء إسرائيل الأوروبيين» المكونة من نواب في البرلمان الأوروبي.

وتضم القائمة أيضا أسماء ستة أعضاء حاليين وعضوين سابقين في البرلمان الأوروبي، إضافة إلى المتطرف اليميني السويدي الدنماركي راسموس بالودان، الذي أحرق، السبت، نسخة من المصحف في السويد ما تسبب في احتجاجات في أنقرة وفي عديد عواصم العالم الإسلامي.

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