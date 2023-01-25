بعد قرار برلين بشأن «ليوبارد».. موسكو تتهم الغرب بـ«التصعيد الدائم»

القاهرة - بوابة الوسط

ندد السفير الروسي لدى ألمانيا، سيرغي نيتشايف، الأربعاء، بقرار برلين «الخطير للغاية» تسليم دبابات «ليوبارد» إلى أوكرانيا.

وقال نيتشايف على حساب سفارته على «تليغرام»: «قرار خطير للغاية من شأنه أن يرفع النزاع إلى مستوى جديد من المواجهة»، متهمًا الغربيين باتباع منطق «التصعيد الدائم»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

ألمانيا تسمح بتسليم «ليوبارد» لأوكرانيا.. و«الكرملين»: ستدمر في ساحة المعركة

وفي وقت سابق، منحت ألمانيا الضوء الأخضر لتسليم دبابات «ليوبارد» إلى أوكرانيا، على ما أعلن الناطق باسم الحكومة الألمانية، شتيفان هيبشترايت.

وستسلم ألمانيا، من جانبها، 14 دبابة من طراز «ليوبارد 2A6» إلى أوكرانيا من مخزون جيشها، كما ستسمح بذلك للدول الراغبة في تزويد كييف بالدبابات التي بحوزتها.

بدوره، أعلن «الكرملين» أنه حال زودت الدول الغربية أوكرانيا بدبابات ثقيلة، فإن تلك الآليات ستُدمر في ساحة المعركة، وذلك في وقت تنتظر فيه كييف قرارا من برلين حول تسليمها دبابات من طراز «ليوبارد- 2».

وقال الناطق باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف، للصحفيين: «من الناحية التكنولوجية، الخطة فاشلة. إن ذلك مبالغة في تقدير الإمكانات التي ستُضاف للجيش الأوكراني. هذه الدبابات ستحترق مثل سواها. إنها باهظة الثمن فحسب»، وفق ما نقلت عنه «الوكالة الفرنسية».