كييف ترحب بموافقة برلين على تسليمها دبابات «ليوبارد»

القاهرة - بوابة الوسط

رحبت الرئاسة الأوكرانية، الأربعاء، بموافقة برلين على تسليمها 14 دبابة «ليوبارد» ما اعتبرته «خطوة أولى»، ودعت الدول الغربية إلى تزويدها بمزيد الأسلحة لصد الجيش الروسي.

وقال رئيس الإدارة الرئاسية أندري يرماك، على «تلغرام»: «جرى اتخاذ خطوة أولى»، مطالبًا بأن يقوم «تحالف» دولي بتزويد كييف بدبابات ثقيلة، وأضاف: «نحن بحاجة لعدد كبير من دبابات ليوبارد»، وفق وكالة «فرانس برس».

ألمانيا تسمح بتسليم «ليوبارد» لأوكرانيا.. والكرملين: ستدمر في ساحة المعركة

وفي وقت سابق، منحت ألمانيا الضوء الأخضر لتسليم دبابات «ليوبارد» إلى أوكرانيا، على ما أعلن الناطق باسم الحكومة الألمانية، شتيفان هيبشترايت.

وستسلم ألمانيا، من جانبها، 14 دبابة من طراز «ليوبارد 2A6» إلى أوكرانيا من مخزون جيشها، كما ستسمح بذلك للدول الراغبة في تزويد كييف بالدبابات التي بحوزتها.

بدوره، أعلن «الكرملين» أنه حال زودت الدول الغربية أوكرانيا بدبابات ثقيلة، فإن تلك الآليات ستُدمر في ساحة المعركة، وذلك في وقت تنتظر فيه كييف قرارا من برلين حول تسليمها دبابات من طراز «ليوبارد-2».

وقال الناطق باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف، للصحفيين: «من الناحية التكنولوجية، الخطة فاشلة. إن ذلك مبالغة في تقدير الإمكانات التي ستُضاف للجيش الأوكراني. هذه الدبابات ستحترق مثل سواها. إنها باهظة الثمن فحسب»، وفق ما نقلت عنه الوكالة الفرنسية.