النيجر تعلن مقتل 11 مسلحا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش النيجري، اليوم الثلاثاء، مقتل 11 مسلحا والقبض على ستة آخرين الأسبوع الماضي في منطقة مضطربة تشهد أعمال تمرد مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وخلال العمليات العسكرية في منطقة تيلابيري (غرب) القريبة من بوركينا فاسو، ضُبطت أسلحة ودُمرت أكثر من 130 دراجة نارية، على ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن وزارة الدفاع النيجرية في تقريرها الأسبوعي.

تقع تيلابيري في «المثلث الحدودي» الشاسع وغير المستقر بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، حيث ينشط مسلحون منذ سنوات. وأطلقت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا عمليات ضد المسلحين في المنطقة، ومؤخرا بدعم من 250 جنديا من فرنسا (الدولة المستعمرة سابقا).

وأعلن الجيش أن قوة مكافحة المسلحين (نيا) التي نُشرت في غرب النيجر فبراير العام الماضي وتضم أكثر من 2000 عنصر، أصيب اثنان من عناصرها بجروح خلال العمليات.

تفكيك شبكة تهريب وقود

وأضاف الجيش أنه فكك شبكة لتهريب الوقود يُشتبه في إرسالها إمدادات إلى المجموعات المسلحة. وتكافح النيجر، أفقر دول العالم حسب مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية، أعمال تمرد جهادية على حدودها الغربية مع مالي وبوركينا فاسو، وحدودها الجنوبية الشرقية مع نيجيريا.

وتأوي الدولة الواقعة في منطقة الساحل عشرات الآلاف من النازحين إضافة إلى لاجئين من نيجيريا ومالي وبوركينا فاسو. واضطر نحو 10 آلاف شخص من قرى نيجيرية قريبة من الحدود مع بوركينا فاسو إلى النزوح إلى بلدة تيرا في نوفمبر وديسمبر العام الماضي، حسب الأمم المتحدة.