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رسميا.. كريس هبكينز يتولى رئاسة وزراء نيوزيلندا خلفا لجاسيندا أردرن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 يناير 2023, 10:25 صباحا
رسميا.. كريس هبكينز يتولى رئاسة وزراء نيوزيلندا خلفا لجاسيندا أردرن
رئيس وزراء نيوزيلندا الجديد كريس هبكينز. (أ ف ب)
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تولي كريس هبكينز رسميا، الأربعاء، منصب رئيس وزراء نيوزيلندا خلفا لجاسيندا أردرن، التي فاجأت النيوزيلنديين الأسبوع الماضي بإعلان استقالتها. 

وأدى هبكينز، البالغ 44 عاما، اليمين أمام الحاكم العام لنيوزيلندا خلال حفل أقيم في العاصمة ويلينغتون. وقال هيبكنز بعد توليه منصبه: «هذا أكبر امتياز وأكبر مسؤولية في حياتي»، مضيفا: «أشعر بالاندفاع والحماسة لمواجهة التحديات الماثلة»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس». 

وأحدثت استقالة أردرن صدمة في نيوزيلندا بعد أقل من ثلاث سنوات على فوزها بولاية ثانية إثر فوز انتخابي ساحق. وخلال ولايتها، واجهت أردرن جائحة «كوفيد-19»، وثورانا بركانيا فتاكا، وأسوأ اعتداء يرتكب في البلاد عندما أقدم شخص يؤمن بتفوق البيض العام 2019 على قتل 51 مصلّيا مسلما في مسجدين في كرايستشيرش.

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تحديات واجهت حكومة أردن
وكان آخر ظهور علني لأردرن كرئيسة للوزراء عند خروجها من البرلمان، الأربعاء، وسط تصفيق المئات من المواطنين الذين كانوا في انتظارها. وواجهت حكومة يسار الوسط التي ترأستها أردرن خلال العامين الماضيين ارتفاع التضخم، واستعادة المعارضة المحافظة زخمها. 

وتقع الآن على عاتق هبكينز المسؤول السابق عن مكافحة «كوفيد»، مهمة إحياء شعبية الحكومة قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر. ويُطلق على هبكينز الوالد لطفلين لقب «تشيبي»، وهو يصف نفسه بأنه نيوزيلندي عادي من الطبقة العاملة يفضل ركوب الدراجة للذهاب إلى عمله. 

وقال هبكينز في تصريح سابق لصحفيين أمام البرلمان في العاصمة ويلينغتون: «أعتبر أنني أملك التصميم والقدرة على دفع الأمور إلى الأمام»، مشددا خصوصا على أنه قادر على الفوز بالانتخابات.

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