حاكم بلغورود الروسية: سقوط 25 قتيلا في المنطقة الحدودية مع أوكرانيا منذ بدء القتال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن حاكم بلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا أن عدد الضحايا الذين سقطوا في منطقته بنيران القوات الأوكرانية منذ بدأت روسيا هجومها الواسع النطاق على جارتها قبل 11 شهرا بلغ 25 قتيلا و100 جريح.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف للرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع بثّ وقائعه التلفزيون الروسي الرسمي إن «أوكرانيا، العدو، تقصف قرى مسالمة. لدينا 25 قتيلاً و96 جريحا». وهذه هي المرة الأولى منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير 2022 التي تُعلن فيها السلطات الروسية رسميا عدد قتلاها في منطقة ما، بحسب «فرانس برس».

إقالة خمسة حكام مناطق وأربعة مساعدي وزراء

وفي سياق آخر، أعلنت الحكومة الأوكرانية الثلاثاء إقالة خمسة حكام مناطق وأربعة مساعدي وزراء من مناصبهم، بعد كشف فضيحة فساد تتعلق بمعدات الجيش، في خضم الغزو الروسي للبلاد.

وأعلن ممثل الحكومة في البرلمان تاراس ميلنيتشوك أن حكام مناطق دنيبروبتروفسك (وسط) فالنتين ريزنيتشينكو، وزابوريجيا (جنوب) أولكسندر ستاروخ، وسومي (شمال) دميترو جيفيتسكي، وخيرسون (جنوب) إياروسلاف يانوشيفيتش، والعاصمة كييف أولكسي كوليبا، سيغادرون مناصبهم.

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واتهمت وسائل إعلام عديدة ريزنيتشينكو في نوفمبر بمنح عقود إصلاح طرق بقيمة عشرات الملايين من اليورو لمجموعة شاركت في تأسيسها صديقته التي تعمل كمدربة في مجال اللياقة البدنية. وأفادت تقارير صحفية أن هذا الرجل ونظراءه من مناطق سومي وخيرسون وزابوريجيا يخضعون لتحقيقات قضائية، فيما ترتبط إقالة كوليبا بتعيينه المقبل في الإدارة الرئاسية.

الإقالات والاستقالات المتتالية

إلى ذلك، أقالت الحكومة نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف الذي أُعلنت استقالته في وقت سابق الثلاثاء، ونائب وزير السياسة الاجتماعية فيتالي موزيتشينكو ونائبين لوزير التنمية الإقليمية هما إيفان لوكيريا، وفياتشيسلاف نيغودا.

كذلك أُقيل أناتولي إيفانكفيتش وفيكتور فيشنيوف من منصبيهما، وهما نائبان لرئيس خدمة النقل البحري والنهري الأوكرانية. وتأتي الإقالات والاستقالات المتتالية بعد كشف وسائل إعلام عن عقد للعام 2023 بشأن منتجات غذائية للجيش، بسعر مبالغ فيه. وهذه أول فضيحة فساد تُكشف في وزارة الدفاع منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.