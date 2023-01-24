برلين ستدرس بـ«السرعة اللازمة» طلب وارسو إرسال دبابات ليوبارد إلى كييف

القاهرة - بوابة الوسط

ستدرس الحكومة الألمانية بـ«السرعة اللازمة» طلب وارسو السماح لها بإرسال 14 دبابة ثقيلة من طراز ليوبارد 2 ألمانية الصنع إلى كييف، بهدف مساعدتها في صدّ الهجوم الروسي، وفق ما أعلن ناطق باسم الحكومة الثلاثاء.

وقال الناطق إن «الطلب وصلنا (...) سنعالج الطلب بالسرعة اللازمة بموجب الآلية المحددة»، وفق وكالة «يورو نيوز».

- بولندا تطلب موافقة برلين لإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بواشتشاك، أنه طلب موافقة برلين لإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا.

وكتب بلاشتشاك على «تويتر»، أن «ألمانيا تلقت طلبنا للموافقة على إرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا»، داعيًا برلين أيضًا للانضمام إلى «تحالف الدول الداعمة لأوكرانيا بدبابات ليوبارد 2»، وفق وكالة «فرانس برس».