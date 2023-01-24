  • Alwasat News
Atwasat

زيلينسكي يمنع المسؤولين الأوكرانيين من السفر إلى الخارج

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 يناير 2023, 01:16 مساء
زيلينسكي يمنع المسؤولين الأوكرانيين من السفر إلى الخارج
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته خيرسون المدينة الرئيسية في جنوب أوكرانيا، 19 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، إنه لن يكون بمقدور المسؤولين الأوكرانيين مغادرة البلاد إلا من أجل زيارات عمل كلفتهم بها الحكومة، في الوقت الذي تعزز فيه روسيا مراقبة حدودها عبر إقرار إجراءات جديدة.

وقال زيلينسكي، «لن يكون بمقدور المسؤولين الحكوميين السفر إلى الخارج لقضاء الأعطال أو لأي سبب آخر غير متعلق بالعمل الحكومي»، مشيراً إلى أنه وقع مرسوماً يشمل كل أولئك الذين يعملون «لصالح الدولة وفي الدولة»، وفق وكالة «يورو نيوز».

وتأتي خطوة كييف لتوحيد الصفوف في الوقت الذي يخضع فيه العديد من المسؤولين الأوكرانيين، بمن فيهم وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، المتهم بشراء حصص عسكرية بأسعار مرتفعة، للتحقيق في تحقيقين رئيسيين في قضايا فساد.

استقالة مسؤولين بارزين
وصباح الثلاثاء استقال مسؤولان أوكرانيان بارزان على خلفية هذين الملفين، وهما نائب مدير مكتب الرئاسة، كيريلو تيموشينكو، ونائب وزير الدفاع فياتيشسلاف شابافالوف، بينما أقيل نائب المدعي العام، أوليكسي سيمونينكو..

- استقالة نائب وزير الدفاع الأوكراني لاتهامه في قضايا فساد

وفي غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء تاس الرسمية الإثنين، أنه سيصبح إلزامياً لأي شخص يعبر الحدود الروسية بالسيارة، أن يحجز موعداً ومكاناً عند المعبر الحدودي.

ووفقاً لعدة مصادر روسية، سيجرى تطبيق الإجراء اعتباراً من أول مارس. وقد تكون هذه الإجراءات الحدودية الجديدة علامة على أن موسكو تستعد لتسريع جهود التعبئة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاتبتان ليبيتان ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية

كاتبتان ليبيتان ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية
وقف لعبة «وورلد أوف ووركرافت» في الصين

وقف لعبة «وورلد أوف ووركرافت» في الصين
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من إنتر

النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من إنتر
استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد

استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد
هل اقتربت البشرية من التدمير الذاتي؟

هل اقتربت البشرية من التدمير الذاتي؟
ترشيح توم هانكس لـ3 من جوائز الأسوأ

ترشيح توم هانكس لـ3 من جوائز الأسوأ
كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!

كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!
جيرو يزف نبأ سعيدا لجماهير ميلان.. وعن اعتزاله دوليا: لماذا أترك «الديوك» كما فعل هوغو؟

جيرو يزف نبأ سعيدا لجماهير ميلان.. وعن اعتزاله دوليا: لماذا أترك «الديوك» كما ...
بعد غياب 276 يوما.. ميلان يرفض التجديد لإبراهيموفيتش ويعرض عليه منصب السفير

بعد غياب 276 يوما.. ميلان يرفض التجديد لإبراهيموفيتش ويعرض عليه منصب السفير
إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟

إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟
«عريس اللوز والليمون».. 39 عاما على رحيل الشاعر الفلسطيني معين بسيسو

«عريس اللوز والليمون».. 39 عاما على رحيل الشاعر الفلسطيني معين بسيسو
حديث قصير لكريستيانو عقب أول فوز مع النصر.. واستعداد خاص للسوبر السعودي أمام الاتحاد

حديث قصير لكريستيانو عقب أول فوز مع النصر.. واستعداد خاص للسوبر السعودي أمام ...
ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب

ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب
رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد

رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد
مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار أميركي

مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار ...
كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا
علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة

علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة
الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع

الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بولندا تطلب موافقة برلين لإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا
بولندا تطلب موافقة برلين لإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا
الكرملين: تسليم دبابات ألمانية إلى أوكرانيا «سيترك أثرا لا يمحى» في العلاقات الثنائية
الكرملين: تسليم دبابات ألمانية إلى أوكرانيا «سيترك أثرا لا يمحى» ...
زيلينسكي يمنع المسؤولين الأوكرانيين من السفر إلى الخارج
زيلينسكي يمنع المسؤولين الأوكرانيين من السفر إلى الخارج
إدانة عناصر في ميليشيا «أوث كيبرز» بـ«التمرد» في قضية الهجوم على الكابيتول
إدانة عناصر في ميليشيا «أوث كيبرز» بـ«التمرد» في قضية الهجوم على ...
إقالة خمسة حكام مناطق و4 مساعدي وزراء بأوكرانيا في قضية فساد
إقالة خمسة حكام مناطق و4 مساعدي وزراء بأوكرانيا في قضية فساد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الجيش الروسي: ملتزمون بوقف إطلاق النار رغم هجمات كييف
الجيش الروسي: ملتزمون بوقف إطلاق النار رغم هجمات كييف...
بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير
بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير...
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في أوكرانيا
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في ......
الاتحاد الأوروبي يشجع اختبار كوفيد على المسافرين الآتين من الصين
الاتحاد الأوروبي يشجع اختبار كوفيد على المسافرين الآتين من ......
واشنطن تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار
واشنطن تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات ......
المزيد
بايدن يحض الكونغرس على حظر الأسلحة الهجومية بعد عمليّتَي إطلاق نار في كاليفورنيا
بايدن يحض الكونغرس على حظر الأسلحة الهجومية بعد عمليّتَي ......
برلين ستدرس بـ«السرعة اللازمة» طلب وارسو إرسال دبابات ليوبارد إلى كييف
برلين ستدرس بـ«السرعة اللازمة» طلب وارسو إرسال دبابات ......
الرئيس الصربي: بلغراد تلقت «إنذارا نهائيا» من دول غربية لتطبيع العلاقات مع كوسوفو
الرئيس الصربي: بلغراد تلقت «إنذارا نهائيا» من دول غربية ......
إقالة خمسة حكام مناطق و4 مساعدي وزراء بأوكرانيا في قضية فساد
إقالة خمسة حكام مناطق و4 مساعدي وزراء بأوكرانيا في قضية فساد...
إدانة عناصر في ميليشيا «أوث كيبرز» بـ«التمرد» في قضية الهجوم على الكابيتول
إدانة عناصر في ميليشيا «أوث كيبرز» بـ«التمرد» في قضية الهجوم......
المزيد