زيلينسكي يمنع المسؤولين الأوكرانيين من السفر إلى الخارج

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، إنه لن يكون بمقدور المسؤولين الأوكرانيين مغادرة البلاد إلا من أجل زيارات عمل كلفتهم بها الحكومة، في الوقت الذي تعزز فيه روسيا مراقبة حدودها عبر إقرار إجراءات جديدة.

وقال زيلينسكي، «لن يكون بمقدور المسؤولين الحكوميين السفر إلى الخارج لقضاء الأعطال أو لأي سبب آخر غير متعلق بالعمل الحكومي»، مشيراً إلى أنه وقع مرسوماً يشمل كل أولئك الذين يعملون «لصالح الدولة وفي الدولة»، وفق وكالة «يورو نيوز».

وتأتي خطوة كييف لتوحيد الصفوف في الوقت الذي يخضع فيه العديد من المسؤولين الأوكرانيين، بمن فيهم وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، المتهم بشراء حصص عسكرية بأسعار مرتفعة، للتحقيق في تحقيقين رئيسيين في قضايا فساد.

استقالة مسؤولين بارزين

وصباح الثلاثاء استقال مسؤولان أوكرانيان بارزان على خلفية هذين الملفين، وهما نائب مدير مكتب الرئاسة، كيريلو تيموشينكو، ونائب وزير الدفاع فياتيشسلاف شابافالوف، بينما أقيل نائب المدعي العام، أوليكسي سيمونينكو..

- استقالة نائب وزير الدفاع الأوكراني لاتهامه في قضايا فساد

وفي غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء تاس الرسمية الإثنين، أنه سيصبح إلزامياً لأي شخص يعبر الحدود الروسية بالسيارة، أن يحجز موعداً ومكاناً عند المعبر الحدودي.

ووفقاً لعدة مصادر روسية، سيجرى تطبيق الإجراء اعتباراً من أول مارس. وقد تكون هذه الإجراءات الحدودية الجديدة علامة على أن موسكو تستعد لتسريع جهود التعبئة.