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ستولتنبرغ: لا مؤشر على أن روسيا غيّرت أهدافها في الحرب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 يناير 2023, 11:46 صباحا
ستولتنبرغ: لا مؤشر على أن روسيا غيّرت أهدافها في الحرب
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ. (الإنترنت)
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أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الثلاثاء أنه لا مؤشر على أنّ روسيا غيّرت أهدافها في حربها ضد أوكرانيا. 

وشدّد ستولتنبرغ، خلال زيارة إلى برلين، على أهمية إرسال المزيد من الأسلحة الثقيلة إلى كييف لمساعدتها على صد القوات الروسية، مضيفا «واثق من إيجاد حل قريباً» بشأن تسليم دبابات تطالب بها أوكرانيا.

والسبت، دعا وزراء خارجية دول البلطيق، ألمانيا إلى تسليم دبابات «ليوبارد» إلى كييف، بعد يوم من عدم التزام برلين بتلك المسألة، في تجمع للدول المؤيدة لأوكرانيا.

- دول البلطيق تدعو برلين لتزويد أوكرانيا بدبابات «ليوبارد»

وذكر وزير خارجية لاتفيا، ادجارز رينكيفيكس، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)،  أن الوزراء «يطالبون ألمانيا بتزويد أوكرانيا الآن بدبابات ليوبارد.. هذا ضروري لوقف العدوان الروسي ومساعدة أوكرانيا واستعادة السلام في أوروبا بسرعة»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وأضاف أن نداءه صدر أيضا، نيابة عن نظرائه من أستونيا وليتوانيا، موضحا أن «ألمانيا بوصفها القوة الأوروبية الرئيسية، لديها مسؤولية خاصة في هذا الصدد».

وعلى الرغم من الضغط الواسع من قبل أوكرانيا والدول المتحالفة معها، لم تتخذ الحكومة الألمانية بعد قرارا، حول تسليم دبابات «ليوبارد 2» القتالية إلى كييف.

تزايد الدعوات محليا وخارجيا
وترفض برلين حتى الآن، اتخاذ إجراء أحادي الجانب، مصرة على أنها يمكنها القيام بذلك فقط، بالتنسيق مع حلفائها، على الرغم من تزايد الدعوات محليا وخارجيا، لتقديم أسلحة أكثر حداثة وأثقل  لكييف المحاصرة.

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