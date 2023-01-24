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تحديث ساعة يوم القيامة على خلفية الحرب الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 يناير 2023, 10:16 صباحا
تحديث ساعة يوم القيامة على خلفية الحرب الأوكرانية
«ساعة القيامة». (الإنترنت)
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يعتزم أعضاء «نشرة علماء الذرة»، اليوم الثلاثاء، اتخاذ قرارهم بشأن تحديث «ساعة القيامة»، التي تمثل حكم أبرز خبراء العلم والأمن حول المخاطر التي تتهدد الوجود البشري، على خلفية الحرب في أوكرانيا وأزمات أخرى.

وستعلن «نشرة علماء الذرّة»، عند الساعة العاشرة صباحا (15,00 ت غ)، إذا جرى تحديث وقت الساعة الرمزية، بحسب وكالة «فرانس برس».

«استعارة» عن مدى قرب البشرية من التدمير الذاتي
وتصف المنظمة الساعة بأنها «استعارة» عن مدى قرب البشرية من التدمير الذاتي، وتقول إن عملية إعادة الضبط السنوية يجب أن يُنظر إليها على أنه «دعوة للعمل لإعادة العقارب الى الوراء».

ويجرى اتخاذ قرار إعادة ضبط عقارب الساعة كل عام، من قبل مجلس العلوم والأمن في النشرة ومجلس الرعاة الذي يضم 11 من حاملي جائزة نوبل.

- العالم على بعد 100 ثانية من «ساعة القيامة»

وبالنسبة لعام 2023، قالت النشرة إنها ستأخذ في الاعتبار الحرب الروسية الأوكرانية والتهديدات البيولوجية وانتشار الأسلحة النووية، واستمرار أزمة المناخ وحملات التضليل التي ترعاها الدول والتقنيات التخريبية.

وجرى تحريك عقارب الساعة 100 ثانية، قبل منتصف الليل في يناير 2021، وهي أقرب نقطة من منتصف الليل في تاريخ الساعة، وظلت على هذا التوقيت العام الماضي.

وقالت النشرة في بيان خلال تحديث الساعة العام الماضي، «تظل الساعة في أقرب نقطة على الإطلاق ليوم القيامة ونهاية الحضارة، لأن العالم لا يزال عالقا في لحظة خطيرة للغاية».

تأسيس النشرة على يد هؤلاء العلماء
وجرى ضبط الساعة في الأصل عند سبع دقائق، قبل منتصف الليل. وكانت المسافة الأبعد عن منتصف الليل 17 دقيقة، ضُبطت بعد نهاية الحرب الباردة عام 1991.

وتأسست النشرة عام 1945 على يد ألبرت أينشتاين وجي روبرت أوبنهايمر وعلماء آخرين عملوا في مشروع مانهاتن الذي أنتج أول أسلحة نووية.

وجاءت فكرة الساعة، التي ترمز إلى الضعف العالمي أمام الكارثة عام 1947. 

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