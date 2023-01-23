  • Alwasat News
Atwasat

بولندا تعلن استعدادها لتسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد حتى دون موافقة برلين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 يناير 2023, 07:56 مساء
بولندا تعلن استعدادها لتسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد حتى دون موافقة برلين
جنود ألمان أمام دبابة ليوبارد. (الإنترنت)
alwasat radio

حذّرت بولندا الإثنين من أنها مستعدة لإرسال دبابات لأوكرانيا دون موافقة برلين التي لم تتخذ قرارًا بعد بشأن إرسال دبابات «ليوبارد» ألمانية الصنع إلى أوكرانيا التي تطالب بالحصول عليها باستمرار.

وتبدو الحكومة الألمانية منقسمة بشأن هذه القضية. ويواجه المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي لا يزال مترددًا في اتخاذ قرار بهذا الشأن، ضغطًا متزايدًا الاثنين خصوصًا بعدما أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك استعداد بلادها للسماح لوارسو بإرسال هذه المدرّعات إلى كييف رغم امتناع شولتس عن التعليق، بحسب «فرانس برس».

وبموجب القانون الألماني، يتوجب على كل بلد يملك أسلحة ألمانية طلب الإذن من برلين قبل إرسالها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.

بولندا تزود أوكرانيا بدباباتنا في إطار تحالف صغير
والإثنين، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيسكي أمام صحفيين «سنطلب هذه الموافقة لكن هذه القضية ثانوية»، مضيفاً «إن لم نحصل على موافقة (الألمان) فسنزود أوكرانيا بدباباتنا في إطار تحالف صغير، حتى لو لم تكن ألمانيا منضمة إليه».

وأشارت بولندا التي أعلنت استعدادها لتسليم كييف 14 دبابة من هذا الطراز، إلى أنها تجري مناقشات مع نحو 15 دولة بهذا الصدد. وقدر رئيس الوزراء البولندي أن ألمانيا تملك «أكثر من 350 دبابة ليوبارد قيد التشغيل» ونحو 200 «في المخزون». 

وتملك جيوش أوروبية عدّة دبّابات ليوبارد، وهذا ما يشكّل ميزة كبيرة لأنّه يمكن أن يسهّل الحصول على الذخيرة وقطع الغيار وتبسيط الصيانة. وقُبيل الإعلان البولندي، قال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك على تطبيق تلغرام «نحن بحاجة إلى دبابات - ليس 10 و20 بل عدة مئات منها».

- ماكرون: باريس لا تستبعد تسليم دبابات «لوكلير» القتالية الثقيلة لأوكرانيا
-  ألمانيا مستعدة للسماح لبولندا بإرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا

وأضاف «اليوم، يجب أن تكون كل دبابة قادرة على القتال موجودة في جبهتنا. لأن هذه الجبهة ليست فقط جبهة أوكرانيا. إنها ساحة معركة حيث تواجه الحضارة مستنقعات التخلف والهمجية».

مساء الأحد، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنّ بلادها مستعدّة للسماح لبولندا بإرسال دبّابات ليوبارد إلى أوكرانيا التي تصرّ بشدّة على ضرورة تسليمها إيّاها، ممّا زاد الضغط على المستشار أولاف شولتس.

«ليوبارد 2» لها تأثير كبير على القوات الأوكرانية
وأوضح الناطق باسم المستشار الألماني ستيفن هيبيستريت الإثنين موقف شولتس خلال مؤتمر صحفي، قائلًا «لا تستبعد الحكومة الاتحادية تسليم دبابات ليوبارد، لم تقرر بعد ما إذا كانت ستفعل ذلك حاليًا».

وبعد قرار برلين وواشنطن وباريس مؤخرًا تسليم مركبات مدرّعة، تكمن المسألة بالنسبة لألمانيا في «ما إذا كان عليها اتخاذ خطوة نوعية على الفور وتسليم أيضًا دبابات قتالية. وهناك بعض الدول التي تعتقد أنه ينبغي القيام بذلك، والبعض الآخر أكثر تشكيكًا أو تحفظًا».

ومن المحتمل أن يكون للدبابات الألمانية الثقيلة «ليوبارد 2» تأثير كبير على القوات الأوكرانية في مواجهة القوات الروسية. وقالت بيربوك التي زارت في الآونة الأخيرة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا «فهمتُ جيّدًا مدى أهمّية هذه الدبّابات، ونحن ندرك ذلك تمامًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!

كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!
جيرو يزف نبأ سعيدا لجماهير ميلان.. وعن اعتزاله دوليا: لماذا أترك «الديوك» كما فعل هوغو؟

جيرو يزف نبأ سعيدا لجماهير ميلان.. وعن اعتزاله دوليا: لماذا أترك «الديوك» كما ...
بعد غياب 276 يوما.. ميلان يرفض التجديد لإبراهيموفيتش ويعرض عليه منصب السفير

بعد غياب 276 يوما.. ميلان يرفض التجديد لإبراهيموفيتش ويعرض عليه منصب السفير
إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟

إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟
«عريس اللوز والليمون».. 39 عاما على رحيل الشاعر الفلسطيني معين بسيسو

«عريس اللوز والليمون».. 39 عاما على رحيل الشاعر الفلسطيني معين بسيسو
حديث قصير لكريستيانو عقب أول فوز مع النصر.. واستعداد خاص للسوبر السعودي أمام الاتحاد

حديث قصير لكريستيانو عقب أول فوز مع النصر.. واستعداد خاص للسوبر السعودي أمام ...
هل يترشح بوتين في الانتخابات الروسية 2024؟.. الكرملين يعلق

هل يترشح بوتين في الانتخابات الروسية 2024؟.. الكرملين يعلق
رسميا: بوركينا فاسو تطلب انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها

رسميا: بوركينا فاسو تطلب انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها
أرسنال في الصدارة بعد تخطيه مانشستر يونايتد بـ«أولد ترافورد»

أرسنال في الصدارة بعد تخطيه مانشستر يونايتد بـ«أولد ترافورد»
مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار أميركي

مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار ...
كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا
علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة

علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة
الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع

الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع
بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟

بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا

المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا

بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا
مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني

مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني
بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار

بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل 23 مدنيا خلال هجوم في شرق الكونغو الديمقراطية
مقتل 23 مدنيا خلال هجوم في شرق الكونغو الديمقراطية
الاتحاد الأوروبي يخصص 500 مليون يورو إضافية لتسليح أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يخصص 500 مليون يورو إضافية لتسليح أوكرانيا
ثمانية جرحى في بغداد خلال احتجاجات على إحراق مصحف في ستوكهولم
ثمانية جرحى في بغداد خلال احتجاجات على إحراق مصحف في ستوكهولم
أردوغان: على السويد «ألا تنتظر دعم» تركيا لانضمامها لحلف الأطلسي
أردوغان: على السويد «ألا تنتظر دعم» تركيا لانضمامها لحلف الأطلسي
«داعش» يتبنى هجوما أسفر عن مقتل 23 مدنيا في شرق الكونغو الديمقراطية
«داعش» يتبنى هجوما أسفر عن مقتل 23 مدنيا في شرق الكونغو ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير
بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير...
الجيش الروسي: ملتزمون بوقف إطلاق النار رغم هجمات كييف
الجيش الروسي: ملتزمون بوقف إطلاق النار رغم هجمات كييف...
الصين تندد بقواعد كوفيد «غير المقبولة» ضد الوافدين من أراضيها وتهدد بـ«إجراءات مضادة»
الصين تندد بقواعد كوفيد «غير المقبولة» ضد الوافدين من ......
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في أوكرانيا
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في ......
الاتحاد الأوروبي يشجع اختبار كوفيد على المسافرين الآتين من الصين
الاتحاد الأوروبي يشجع اختبار كوفيد على المسافرين الآتين من ......
المزيد
عقوبات بريطانية تستهدف قادة كبار الجيش الإيراني و«الباسيج»
عقوبات بريطانية تستهدف قادة كبار الجيش الإيراني و«الباسيج»...
شرطة كاليفورنيا تحقق في دوافع مطلق النار في مونتيري بارك
شرطة كاليفورنيا تحقق في دوافع مطلق النار في مونتيري بارك...
بولندا تعلن استعدادها لتسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد حتى دون موافقة برلين
بولندا تعلن استعدادها لتسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد حتى دون......
«داعش» يتبنى هجوما أسفر عن مقتل 23 مدنيا في شرق الكونغو الديمقراطية
«داعش» يتبنى هجوما أسفر عن مقتل 23 مدنيا في شرق الكونغو ......
أردوغان: على السويد «ألا تنتظر دعم» تركيا لانضمامها لحلف الأطلسي
أردوغان: على السويد «ألا تنتظر دعم» تركيا لانضمامها لحلف ......
المزيد