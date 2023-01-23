بولندا تعلن استعدادها لتسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد حتى دون موافقة برلين

القاهرة - بوابة الوسط

حذّرت بولندا الإثنين من أنها مستعدة لإرسال دبابات لأوكرانيا دون موافقة برلين التي لم تتخذ قرارًا بعد بشأن إرسال دبابات «ليوبارد» ألمانية الصنع إلى أوكرانيا التي تطالب بالحصول عليها باستمرار.

وتبدو الحكومة الألمانية منقسمة بشأن هذه القضية. ويواجه المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي لا يزال مترددًا في اتخاذ قرار بهذا الشأن، ضغطًا متزايدًا الاثنين خصوصًا بعدما أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك استعداد بلادها للسماح لوارسو بإرسال هذه المدرّعات إلى كييف رغم امتناع شولتس عن التعليق، بحسب «فرانس برس».

وبموجب القانون الألماني، يتوجب على كل بلد يملك أسلحة ألمانية طلب الإذن من برلين قبل إرسالها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.

بولندا تزود أوكرانيا بدباباتنا في إطار تحالف صغير

والإثنين، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيسكي أمام صحفيين «سنطلب هذه الموافقة لكن هذه القضية ثانوية»، مضيفاً «إن لم نحصل على موافقة (الألمان) فسنزود أوكرانيا بدباباتنا في إطار تحالف صغير، حتى لو لم تكن ألمانيا منضمة إليه».

وأشارت بولندا التي أعلنت استعدادها لتسليم كييف 14 دبابة من هذا الطراز، إلى أنها تجري مناقشات مع نحو 15 دولة بهذا الصدد. وقدر رئيس الوزراء البولندي أن ألمانيا تملك «أكثر من 350 دبابة ليوبارد قيد التشغيل» ونحو 200 «في المخزون».

وتملك جيوش أوروبية عدّة دبّابات ليوبارد، وهذا ما يشكّل ميزة كبيرة لأنّه يمكن أن يسهّل الحصول على الذخيرة وقطع الغيار وتبسيط الصيانة. وقُبيل الإعلان البولندي، قال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك على تطبيق تلغرام «نحن بحاجة إلى دبابات - ليس 10 و20 بل عدة مئات منها».

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وأضاف «اليوم، يجب أن تكون كل دبابة قادرة على القتال موجودة في جبهتنا. لأن هذه الجبهة ليست فقط جبهة أوكرانيا. إنها ساحة معركة حيث تواجه الحضارة مستنقعات التخلف والهمجية».

مساء الأحد، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنّ بلادها مستعدّة للسماح لبولندا بإرسال دبّابات ليوبارد إلى أوكرانيا التي تصرّ بشدّة على ضرورة تسليمها إيّاها، ممّا زاد الضغط على المستشار أولاف شولتس.

«ليوبارد 2» لها تأثير كبير على القوات الأوكرانية

وأوضح الناطق باسم المستشار الألماني ستيفن هيبيستريت الإثنين موقف شولتس خلال مؤتمر صحفي، قائلًا «لا تستبعد الحكومة الاتحادية تسليم دبابات ليوبارد، لم تقرر بعد ما إذا كانت ستفعل ذلك حاليًا».

وبعد قرار برلين وواشنطن وباريس مؤخرًا تسليم مركبات مدرّعة، تكمن المسألة بالنسبة لألمانيا في «ما إذا كان عليها اتخاذ خطوة نوعية على الفور وتسليم أيضًا دبابات قتالية. وهناك بعض الدول التي تعتقد أنه ينبغي القيام بذلك، والبعض الآخر أكثر تشكيكًا أو تحفظًا».

ومن المحتمل أن يكون للدبابات الألمانية الثقيلة «ليوبارد 2» تأثير كبير على القوات الأوكرانية في مواجهة القوات الروسية. وقالت بيربوك التي زارت في الآونة الأخيرة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا «فهمتُ جيّدًا مدى أهمّية هذه الدبّابات، ونحن ندرك ذلك تمامًا».