أردوغان: على السويد «أن لا تنتظر دعم» تركيا لانضمامها لحلف الأطلسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين أنّ السويد، المرشّحة لعضوية «حلف شمال الأطلسي»، لم يعد بإمكانها الاعتماد على «دعم» تركيا بعدما سمحت بتنظيم تظاهرة مناهضة لتركيا في ستوكهولم السبت.

وقال الرئيس التركي «يجب أن لا تنتظر السويد دعماً من قبلنا لـ(انضمامها) لحلف شمال الأطلسي. إذا لم تحترموا المعتقدات الدينية لجمهورية تركيا أو للمسلمين، فلن تتلقّوا دعماً من قبلنا»، بحسب «فرانس برس».

السويد لم تنفذ طلب تركيا بإعادة نحو 130 «إرهابيًا»

وقال أردوغان، في 15 يناير، إن السويد لم تنفذ طلب تركيا بإعادة نحو 130 «إرهابيًا» لكي تصادق على عضويتها، وفنلندا في حلف شمال الأطلسي «ناتو»، محذرًا من تصاعد التوتر في علاقات البلدين، في أعقاب تظاهرة لأنصار حزب العمال الكردستاني في استوكهولم، علق المحتجون خلالها دمية للرئيس التركي أمام بلدية العاصمة السويدية، ما تسبب في أزمة دبلوماسية بين البلدين.

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وأضاف أردوغان خلال فعالية شبابية نظمها حزب «العدالة والتنمية» بولاية موغلا، جنوب غربي البلاد: «نشاهد مظاهرات بي كي كي (حزب العمال الكردستاني) في شوارع السويد التي نحذر منها في هذا الخصوص، لكن للأسف لم توقف السويد هذه المظاهرات»، وفقاً لما نقلته وكالة «الأناضول» التركية الرسمية.

السويد تسعى للحصول على موافقة تركيا

وحذر أردوغان من أنه إذ لم توقف السويد «هذا الأمر» فإن «التوتر قد يتصاعد في العلاقة معها». وتسعى السويد للحصول على موافقة تركيا على طلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الذي تقدمت به بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، العام الماضي.

وقدمت السويد وفنلندا طلبًا للانضمام إلى حلف «ناتو» في مايو 2022، لكن تركيا العضو في الحلف اعترضت، مشيرة إلى «مخاوف أمنية» تتعلق بحزب «العمال الكردستاني» المحظور وتنظيمات أخرى، بالإضافة إلى حظر على تصدير الأسلحة تفرضه الدولتان على أنقرة.

وقالت أنقرة إنه على السويد اتخاذ «موقف أكثر وضوحًا» ضد من تعتبرهم أنقرة «إرهابيين»، ومعظمهم من الأكراد، فضلًا عن المنظمة التي تحملها أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب في العام 2016. وقالت السويد، الخميس، إنها تريد «حماية الحوار» مع أنقرة بشأن طلب انضمامها إلى «ناتو»، لكنها «ترفض التهديدات».