الاتحاد الأوروبي يخصص 500 مليون يورو إضافية لتسليح أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قرّر الاتحاد الأوروبي الإثنين تخصيص 500 مليون يورو إضافية لتسليح أوكرانيا و45 مليون يورو أخرى لتدريب وحدات عسكرية أوكرانية في دول أعضاء في الاتحاد، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وقال أحد هذه المصادر إنّ وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتّحاد وافقوا خلال اجتماع في بروكسل شارك فيه عبر الفيديو نظيرهم الأوكراني دميترو كوليبا على تخصيص هذين المبلغين لكييف من صندوق «المرفق الأوروبي للسلام»، بحسب «فرانس برس».

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، أن باريس لا تستبعد تسليم دبابات لوكلير القتالية الثقيلة لأوكرانيا لدعمها في الحرب ضد روسيا.

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وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس «فيما يخص دبابات لوكلير، طلبت من وزير الجيوش العمل على الموضوع. لا شيء مستبعدًا». من جهته، قال شولتس ردًا على سؤال حول إرسال دبابات «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا، «إن الطريقة التي عملنا بها في الماضي كانت دائمًا منسقة بشكل وثيق مع أصدقائنا وحلفائنا وسنواصل التحرك بناءً على الوضع الملموس».

دبابات ثقيلة من طراز تشالنجر

وبالرغم من اضطرار كييف لانتظار إجراء مزيد من النقاشات للحصول على الدبابات التي تطالب بها، فإن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد والدنمارك أصدرت إعلانات منفردة عن إرسال شحنات أسلحة كبيرة إلى البلد، من ضمنها مدرعات وصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة.

وكانت لندن وعدت كييف في نهاية الأسبوع الماضي بدبابات ثقيلة من طراز تشالنجر، فيما تواجه ألمانيا ضغوطا شديدة حتى تسمح للدول التي تملك دبابات ليوبارد بأن تسلمها لأوكرانيا. وفي مطلق الأحوال، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس في دافوس أن بلاده ستواصل مساعدة أوكرانيا «ما دام ذلك ضروريا».