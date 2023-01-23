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مقتل 23 مدنيا خلال هجوم في شرق الكونغو الديمقراطية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 يناير 2023, 04:52 مساء
مقتل 23 مدنيا خلال هجوم في شرق الكونغو الديمقراطية
مسلحون من ميليشيا كوديكو في قرية بمقاطعة إيتوري في شرق الكونغو الديمقراطية. (الإنترنت)
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قُتل 23 مدنيا على الأقل ليل الأحد الإثنين في هجوم نُسب إلى «القوات الديمقراطية المتحالفة»، في قرية بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، على ما ذكرت مصادر محلية.

وقال روجر وانجيف، رئيس المجتمع المدني المحلي إن «24 شخصا، بينهم ست نساء، قتلوا في اقتحام القوات الديمقراطية المتحالفة» في قرية بمنطقة بيني في إقليم شمال كيفو. من جانبه أشار النائب الإقليمي سعيدي باليكويشا أثناء زيارته القرية إلى «مقتل 23 شخصًا»، بحسب «فرانس برس».

انفجار عبوة ناسفة في كنيسة
وفي 15 يناير انفجرت عبوة ناسفة في كنيسة بإقليم شمال كييفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما أعلن الجيش، دون أن يذكر أي تفاصيل. وفي بيان وزع على الصحفيين، قال الناطق العسكري أنتوني موالوشايي، إن «العمل الإرهابي»، حدث في كنيسة في بلدة كاسيندي في مقاطعة شمال كييفو الواقعة على الحدود مع أوغندا المجاورة.

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وقتل 24 مدنيا على الأقل برصاص مسلحين شنوا في 10 يناير، هجوما على عدد من قرى مقاطعة إيتوري في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الغارقة في أعمال عنف إتنية، بحسب ما أعلنت مصادر محلية مساء الإثنين.

وقالت المصادر إن المهاجمين ينتمون إلى ميليشيا كوديكو التي تقول إنها تحمل السلاح دفاعا عن أبناء إتنية ليندو. وأضافت أن المسلحين شنوا هذه الهجمات انتقاماً لمقتل مدرس من إتنية ليندو صباح الأحد على يد مسلحين من ميليشيا «زائير» التي تقول إنها تدافع عن أبناء إتنية هيما، بحسب «فرانس برس».

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