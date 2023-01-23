بمشاركة الفرقاطة «أدميرال غورشكوف».. تدريبات روسية صينية جنوب أفريقية مشتركة

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وكالة «تاس» الروسية الحكومية الإثنين أن سفينة حربية روسية مسلحة بصواريخ تفوق سرعة الصوت من الجيل الجديد ستشارك في تدريبات مشتركة مع القوات البحرية للصين وجنوب أفريقيا في فبراير.

وهذه أول إشارة رسمية لمشاركة الفرقاطة «أميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف» المسلحة بصواريخ «زركون»، إذ تؤكد روسيا أن الصواريخ تنطلق بسرعة تزيد تسعة أضعاف على سرعة الصوت ويبلغ مداها أكثر من ألف كيلومتر، بحسب «رويترز».

التدريبات الثانية بين الدول الثلاث في جنوب أفريقيا

وقالت قوة الدفاع الوطني بجنوب أفريقيا، الخميس الماضي، إن التدريبات ستجرى خلال الفترة من 17 إلى 27 فبراير بالقرب من مدينة ديربان الساحلية وخليج ريتشاردز وتهدف إلى «تعزيز العلاقات المزدهرة بالفعل بين جنوب أفريقيا وروسيا والصين».

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وأضافت القوة الدفاعية في بيانها أن التدريبات ستكون الثانية بين الدول الثلاث في جنوب أفريقيا بعد مناورة جرت في عام 2019. وأجرت الفرقاطة «غورشكوف» تدريبات في البحر النرويجي هذا الشهر بعد أن أرسلها الرئيس فلاديمير بوتين إلى المحيط الأطلسي في إشارة للغرب بأن روسيا لن تتراجع عن الحرب في أوكرانيا.

وتعتبر روسيا الأسلحة وسيلة لاختراق الدفاعات الصاروخية الأمريكية المتطورة بشكل متزايد والتي حذر بوتين من أنها قد تسقط يوما ما صواريخها النووية.