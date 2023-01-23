الاتحاد الأوروبي يدرس استخدام أصول روسية مصادرة لإعادة إعمار أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

حث رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، زعماء دول الاتحاد الأوروبي على المضي قدما في محادثات بشأن استخدام أصول البنك المركزي الروسي، المصادرة بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار أوكرانيا.

ونقلت جريدة فاينانشيال تايمز، اليوم الإثنين، عن ميشيل قوله إنه يريد بحث فكرة إدارة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي، لتحقيق أرباح والتي يمكن تخصيصها بعد ذلك لجهود إعادة الإعمار، بحسب «يورو نيوز».

«الأمر يتعلق بالعدالة والإنصاف»

ونقلت الجريدة عن ميشيل أيضا، قوله في مقابلة إن الأمر يتعلق بالعدالة والإنصاف ويجب أن يحدث بما يتماشى مع المبادئ القانونية.

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وكان الاتحاد الأوروبي جمد 300 مليار يورو (326.73 مليار دولار) من احتياطيات البنك المركزي الروسي في نوفمبر، لمعاقبة موسكو على غزو أوكرانيا.