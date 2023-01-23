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موسكو تستبعد إمكانية عقد اجتماع مع الولايات المتحدة بشأن معاهدة «ستارت» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 يناير 2023, 01:26 مساء
موسكو تستبعد إمكانية عقد اجتماع مع الولايات المتحدة بشأن معاهدة «ستارت» الجديدة
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف. (الإنترنت)
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قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن الوضع الحالي في العلاقات الروسية الأميركية، لا يسمح بعقد اجتماع لمناقشة معاهدة ستارت الجديدة للحد من انتشار الأسلحة النووية.

ونقلت وكالات أنباء حكومية روسية، إفادة للصحفيين عن ريابكوف إن أعداء روسيا يفاقمون المخاطر في أوكرانيا بتسليمها الأسلحة، وفق ما نقلت «يورو نيوز».

وذكر أن السفير الأميركي الجديد لروسيا سيصل إلى موسكو خلال أيام.

تعليق عمليات التفتيش
وفي أغسطس الماضي، أعلنت روسيا أنها أبلغت واشنطن بقرارها تعليق عمليات التفتيش الميدانية المنصوص عليها في معاهدة «ستارت» مع الولايات المتحدة والمعنية بالحد من الأسلحة الاستراتيجية.

- روسيا تنسحب من بند التفتيش الميداني بمعاهدة «ستارت»

وقالت وزارة الخارجية الروسية، حينها إن المنشآت الخاضعة لعمليات التفتيش بموجب معاهدة «نيو ستارت»، ستعفى موقتا من عمليات التفتيش.

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