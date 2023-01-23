  • Alwasat News
Atwasat

لولا يدشن عودة البرازيل إلى الساحة الدولية من دول الجوار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 يناير 2023, 09:39 صباحا
لولا يدشن عودة البرازيل إلى الساحة الدولية من دول الجوار
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (يسار) مع الوزير سانتياغو كافييرو، لدى وصوله إلى مطار خورخي نيوبيري في بوينوس أيريس، 22 يناير 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

يباشر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الإثنين إعادة بلاده إلى الساحة الدولية، بزيارة إلى الأرجنتين، الجارة والحليفة، تليها قمة إقليمية أميركية لاتينية، مركّزا أولويته على الجوار قبل العالم، فيما يواجه مسائل داخلية داهمة.

وبعد ثلاثة أسابيع من بدء رئاسته وحوالى أسبوعين على الهجوم الذي شنه أنصار للرئيس السابق جايير بولسونارو على مراكز السلطة في برازيليا، وصل لولا مساء الأحد إلى بوينوس أيريس في زيارة رسمية، قبل المشاركة غدا الثلاثاء في قمة لمجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي (سيلاك) بحضور حوالى 15 رئيس دولة، وفق وكالة «فرانس برس».

لولا في أول رحلة دولية
ويختتم الرئيس اليساري بعد غد الأربعاء في الأوروغواي أول رحلة دولية من ولايته، قبل أن يستقبل في 30 يناير في برازيليا المستشار الألماني أولاف شولتس، ويتوجه في 10 فبراير إلى واشنطن للقاء نظيره الأميركي جو بايدن. وترتدي زيارة لولا للأرجنتين أهمية جوهرية إذ أن بلاده هي الشريك التجاري الأول للدولة المجاورة، فيما الأرجنتين هي الشريك الثالث للبرازيل.

غير أن المسافة العقائدية بين حكومة ألبرتو فرنانديز من يسار الوسط والرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف و«تغيّب الأخير عن المنتديات الدولية، جعلا من الصعب جداً التوافق على مجموعة كاملة من المواضيع» على ما أوضحت المتحدثة باسم الرئاسة الأرجنتينية غابرييلا سيروتي الجمعة.

وستسمح هذه الزيارة بإبرام اتفاقات ثنائية واسعة النطاق في عدة مجالات مثل الطاقة والعلوم والصحة والزراعة والمال وغيرها، ما يشكل بحسب الرئاسة خطوة نحو «اندماج على غرار ما نحلم به منذ سنوات» بين بلدين يمثلان الاقتصادين الأول والثالث في أميركا اللاتينية ويتسمان بـ«أهمية كبرى للعالم بوجه التحديين القادمين، الانتاج الغذائي والطاقة».

ولهذه الزيارة قوة رمزية كبرى بالنسبة لأميركا اللاتينية، إذ سترسي القمة عودة البرازيل إلى سيلاك بعدما سحبتها منها حكومة بولسونارو في يناير 2020 متهمة المنظمة التي أنشئت عام 2010 بإعطاء «الدور الأبرز لأنظمة غير ديموقراطية» مثل كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا. وأوضح المدير الأكاديمي لمركز العلاقات الدولية البرازيلي فيليسيو دي سا غيماريس لوكالة «فرانس برس» أن «حكومة بولسونارو كانت تعتبر أميركا اللاتينية بمثابة مشكلة وليس حلا على صعيد السياسة الخارجية، وهي رؤية في غاية السلبية».

والواقع أن سيلاك ليست هيئة اندماج إقليمي بل منتدى حوار وتعاون للمنطقة، غير أنّها المنظمة الوحيدة التي تجمع دول المنطقة، باستثناء الولايات المتحدة وكندا، والمحاور الإقليمي الوحيد الفعلي للاتحاد الأوروبي والصين.

إعادة بناء جسور في البرازيل
ورأى المحلل البرازيلي أن العودة إلى سيلاك هي «خطوة أولى»، موضحا أنّه إن كان «لولا يسعى لإنعاش دور قيادي ما»، فإن تحقيق ذلك فعليا «يتطلب من القدرات والوقت أكثر بكثير مما تملك البرازيل وخصوصا على صعيد الوسائل الاقتصادية». كما أن عودة البرازيل لا تعني إعطاء الأولوية للمنطقة، وشدد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا بهذا الصدد السبت على أن «تعليمات الرئيس الأساسية كانت واضحة: إعادة بناء (جسور) ليس فقط مع أميركا اللاتينية وإفريقيا، بل كذلك مع الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بقدر مساو من الأهمية والأولوية».

وفي مطلق الأحوال، هل يمكن الجزم بأن الدور القيادي هو الأولوية بنظر لولا عام 2023، بعد أكثر من عقد على اضطلاعه بدور المحرك لمجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة المؤثرة (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) أو دور المروج لسيلاك نفسها؟ واعتبر بيرنابي مالاكالزا الباحث في العلاقات الدولية في مركز «كونيسيت» الوطني الأرجنتيني للأبحاث أن «أي تطلع لدى لولا إلى القيادة في سياسته الخارجية سيصطدم بالمسائل الداخلية الداهمة».

وعلى هذا الصعيد، أقال الرئيس أمس السبت قائد جيش البر خوليو سيزار دي أرودا معتبرا أنه «بعد الأحداث الأخيرة... في 8 يناير، انقطعت الثقة». وعلق مالاكارزا «جروح البرازيل مفتوحة، وفي الأفق الحالي سيكون التحدي الأكبر بوجه لولا إعادة تشكيل نسيجها الديموقراطي». وأضاف «إن لم تنقلب النزعة إلى التسلط والتطرف لدى شريحة من المجتمع البرازيلي، وإلى ممارسة الجيش وزنا متزايدا على السياسة، فإن البرازيل ستخسر قاعدة أساسية لتصبح قوة دولية موثوقة يمكن أن تحظى بالقبول».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«هاتريك» هالاند يحقق الفوز لمانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون

«هاتريك» هالاند يحقق الفوز لمانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون
آل الشيخ: مواجهة ميسي ورونالدو.. نقطة في بحر ما سيحدث في «رؤية 2030»

آل الشيخ: مواجهة ميسي ورونالدو.. نقطة في بحر ما سيحدث في «رؤية 2030»
قنوات عالمية تنقل مباراة النصر والاتفاق تأهبا لظهور كريستيانو في الدوري السعودي.. الأحد

قنوات عالمية تنقل مباراة النصر والاتفاق تأهبا لظهور كريستيانو في الدوري ...
كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا
علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة

علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة
الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع

الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع
بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟

بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا

المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا

بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا
مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني

مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني
بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار

بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار
«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن

«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن
رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»

رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»
أوكرانيا تعلن قتل 120 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو

أوكرانيا تعلن قتل 120 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو
«اقتصاد بلس»: باشاغا.. تحصلنا على مليار دينار فقط.. وخصصناه للجان الطوارئ

«اقتصاد بلس»: باشاغا.. تحصلنا على مليار دينار فقط.. وخصصناه للجان الطوارئ
كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية جديدة

كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية جديدة
الدبيبة يدعو نساء ليبيا لـ«الشراسة» في طلب حقوقهن

الدبيبة يدعو نساء ليبيا لـ«الشراسة» في طلب حقوقهن
الدبيبة: لا يمكن إجراء المصالحة بواسطة المخابرات الدولية

الدبيبة: لا يمكن إجراء المصالحة بواسطة المخابرات الدولية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
رسميا: بوركينا فاسو تطلب انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها
رسميا: بوركينا فاسو تطلب انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها
انتحار مطلق النار في كاليفورنيا
انتحار مطلق النار في كاليفورنيا
بايدن يأمر بتنكيس الأعلام تكريما لضحايا إطلاق النار في كاليفورنيا
بايدن يأمر بتنكيس الأعلام تكريما لضحايا إطلاق النار في كاليفورنيا
لولا يدشن عودة البرازيل إلى الساحة الدولية من دول الجوار
لولا يدشن عودة البرازيل إلى الساحة الدولية من دول الجوار
زيلينسكي: الهجوم الروسي الجديد يمكن أن يأتي من أي جانب
زيلينسكي: الهجوم الروسي الجديد يمكن أن يأتي من أي جانب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات...
بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير
بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير...
الصين تندد بقواعد كوفيد «غير المقبولة» ضد الوافدين من أراضيها وتهدد بـ«إجراءات مضادة»
الصين تندد بقواعد كوفيد «غير المقبولة» ضد الوافدين من ......
الجيش الروسي: ملتزمون بوقف إطلاق النار رغم هجمات كييف
الجيش الروسي: ملتزمون بوقف إطلاق النار رغم هجمات كييف...
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في أوكرانيا
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في ......
المزيد
«لم نعد خائفين!».. ووهان تطوي صفحة «كوفيد-19» بعد 3 سنوات على بدء تفشي الوباء
«لم نعد خائفين!».. ووهان تطوي صفحة «كوفيد-19» بعد 3 سنوات ......
رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد
رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل ......
إطلاق 192 متظاهرا اعتقلوا خلال اشتباكات مع الشرطة في بيرو
إطلاق 192 متظاهرا اعتقلوا خلال اشتباكات مع الشرطة في بيرو...
زيلينسكي: الهجوم الروسي الجديد يمكن أن يأتي من أي جانب
زيلينسكي: الهجوم الروسي الجديد يمكن أن يأتي من أي جانب...
لولا يدشن عودة البرازيل إلى الساحة الدولية من دول الجوار
لولا يدشن عودة البرازيل إلى الساحة الدولية من دول الجوار...
المزيد