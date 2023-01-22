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أردوغان يعلن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا إلى 14 مايو

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 يناير 2023, 08:26 مساء
أردوغان يعلن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا إلى 14 مايو
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. (الإنترنت)
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا في 14 مايو المقبل، خلال لقاء مع شباب في مدينة بورصة (غرب).

وقال أردوغان خلال هذا اللقاء الذي نشرت الرئاسة التركية تسجيل فيديو منه «سأستخدم صلاحياتي لتقديم موعد الانتخابات إلى 14 مايو»، مشيرًا إلى أنها «ليست انتخابات مبكرة إنما هذا تعديل لأخذ تاريخ امتحانات الجامعات بالاعتبار»، بحسب «فرانس برس»

 الانتخابات الرئاسية والنيابية في تركيا
وكان الرئيس التركي ألمح، الأربعاء الماضي، إلى أن الانتخابات الرئاسية والنيابية في تركيا ستجري في مايو عقب انتهاء شهر رمضان، بعد 73 عامًا على فوز الحزب الديمقراطي في انتخابات العام 1950. ولم يحدد أردوغان تاريخ إجراء الانتخابات. 

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وقال خلال اجتماع لنواب من حزب العدالة والتنمية «ستوجه أمتنا ردها على تحالف طاولة الستة المعارض في نفس اليوم بعد 73 عامًا». ويبدأ شهر رمضان هذا العام في 23 مارس وينتهي في 21 أبريل. ويحكم حزب العدالة والتنمية منذ العام 2002.

أردوغان و20 عامًا في السلطة
وأصبح أردوغان، المرشح لانتخابات 2023، رئيسًا للوزراء في تركيا في العام 2003، قبل أن يعدل الدستور ويصبح رئيسًا منتخبًا بالاقتراع العام في العام 2014. وأعلنت المعارضة نيتها العودة إلى النظام البرلماني في حال الفوز.

وكان الحزب الديمقراطي، الذي أسسه في العام 1946 عدنان مندريس وأنصاره المنشقون عن حزب مصطفى كمال أتاتورك، قد أرجأ الانتخابات في 14 مايو 1950 قبل أن يُطاح به بعد عشرة أعوام بانقلاب عسكري ثم حله.

ولطالما شبه أردوغان نفسه بمندريس. و«طاولة الستة» تحالف يضم ستة أحزاب تركية تسعى لقطع طريق الرئاسة أمام أردوغان. ووحده حزب الشعوب الديمقراطي لم ينضم إلى التحالف.

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