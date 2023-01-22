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ماكرون: ألمانيا وفرنسا يجب أن تكونا رائدتين في إعادة تأسيس أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 يناير 2023, 02:49 مساء
ماكرون: ألمانيا وفرنسا يجب أن تكونا رائدتين في إعادة تأسيس أوروبا
المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى وصولهما إلى جامعة السوربون، 22 يناير 2023. (أ ف ب)
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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد، لأن تكون فرنسا وألمانيا «رائدتين من أجل إعادة تأسيس» أوروبا، في كلمة ألقاها في السوربون بمناسبة الذكرى الستين لمعاهدة الإليزيه التي أرست المصالحة بين البلدين.

وقال ماكرون، متحدثا بحضور المستشار الألماني أولاف شولتس، «يجب أن تصبح المانيا وفرنسا رائدتين من أجل إعادة تأسيس قارتنا الأوروبية لأنهما مهدتا طريق المصالحة»، مشددا على ضرورة «بناء نموذج جديد للطاقة»، وتشجيع «الابتكار وتكنولوجيات الغد»، والدفع باتجاه «اتحاد أوروبي قادر على إثبات نفسه، كقوة جيوسياسية كاملة في مجالات الدفاع والفضاء والدبلوماسية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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