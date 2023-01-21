تشييع ضحايا جثامين المروحية المنكوبة ومن بينهم وزير الداخلية الأوكراني (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط

ودع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزوجته أولينا زيلينسكا بالإضافة إلى العديد من القادة الأوكرانيين في كييف، صباح السبت، وزير الداخلية دنيس موناستيرسكي الذي لقي حتفه الأربعاء في حادث تحطم مروحية مع 13 شخصا آخرين.

داخل المبنى الذي أقيمت فيه المراسم والواقع قرب ساحة ميدان في قلب كييف، وضعت سبعة نعوش حملها رجال بالزي العسكري ملفوفة بالعلم الأوكراني وإلى جانبها صور الضحايا بالأبيض والأسود، وفق «يورو نيوز».

وفي الخارج، نكّست الأعلام الأوكرانية والأوروبية، فيما شوهد وجود كثيف للشرطة في كل أنحاء المبنى. وتحطمت المروحية التي تقل موناستيرسكي بجوار روضة أطفال ومبنى سكني في مدينة بروفاري، وهي بلدة كانت مسرحًا لقتال عنيف مع القوات الروسية العام الماضي.

أوكرانيا لم تعلن عن تورط روسي مباشر

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي للأمة إن 14 شخصًا قتلوا، من بينهم موناستيرسكي ومسؤولون آخرون في الوزارة وطفل. وأصيب 25 شخصًا آخرين بينهم 11 طفلاً.

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ولم تعلن أوكرانيا عن تورط روسي مباشر في تحطم المروحية، لكن الرئيس فولوديمير زيلينسكي قال إن المأساة كانت نتيجة للحرب. وأشاد كليتشكو، عمدة كييف، بموناستيرسكي باعتباره «شابًا، مبدعًا جدًا، شخصًا طيبًا.. دائمًا نشطًا في دعم حياة مواطنينا والدفاع عنها».

كان المحامي البالغ من العمر 42 عامًا قد شغل منصب وزير الداخلية الأوكراني في يوليو 2021. وكان عضوًا رئيسيًا في حزب زيلينسكي وكان متزوجًا ولديه طفلان.

حوادث الطيران شائعة إلى حد ما في أوكرانيا

في واحدة من أكثر الحوادث دموية في الآونة الأخيرة، لقي 26 شخصًا، معظمهم من الطلاب العسكريين، مصرعهم عندما تحطمت طائرتهم بالقرب من مدينة خاركيف شرق أوكرانيا في سبتمبر 2020.

وتقع بلدة بروفاري على بعد 20 كيلومترا شمال شرقي كييف وكانت من بين المراكز الحضرية حول العاصمة التي حاولت القوات الروسية السيطرة عليها بعد غزو أوكرانيا العام الماضي.