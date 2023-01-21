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إسبانيا.. تظاهرة كبيرة مناهضة للحكومة تطالب باستقالة سانتشيث

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 يناير 2023, 05:37 مساء
إسبانيا.. تظاهرة كبيرة مناهضة للحكومة تطالب باستقالة سانتشيث
احتجاجات واسعة في إسبانيا. (الإنترنت)
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احتشد آلاف الأشخاص في وسط مدريد، السبت، للاحتجاج على الحكومة الاشتراكية واتهامها بتقويض الدستور، في تجمع دعمته الأحزاب اليمينية.

واحتشد المحتجون في ساحة بلازا دي سيبيليس أمام مبنى البلدية ولوحوا بالأعلام الإسبانية وطالبوا رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث بالاستقالة وهتفوا «خائن»، بحسب «رويترز».

التجمع تحت شعار «من أجل إسبانيا
ودعت أكثر من 100 مجموعة، منها الحزب الشعبي المعارض المحافظ وحزب سيودادانوس من يمين الوسط، وفوكس من أقصى اليمين، إلى التجمع تحت شعار «من أجل إسبانيا، من أجل الديمقراطية والدستور».

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وهاجم المتحدثون الحكومة بسبب سلسلة من السياسات والقرارات، بدءا من إطلاق سراح دعاة الاستقلال في كتالونيا إلى اتفاقياتها مع الأحزاب الانفصالية الإقليمية. ووفقا لتقديرات الحكومة المحلية شارك حوالي 30 ألف شخص في الاحتجاج.

وتشير معظم استطلاعات الرأي إلى أن حزب الشعب قد يفوز في الانتخابات العامة المتوقعة في نهاية العام . قبل ذلك ، ستصوت إسبانيا في مايو في الانتخابات الإقليمية والمحلية.

في ظل غياب الأغلبية البرلمانية ، اضطرت حكومة سانشيز منذ تشكيلها للتفاوض مع الانفصاليين الباسك والكتالونيين لتمرير مشاريع قوانين ، الأمر الذي أثار غضب الكثيرين في اليمين.

ويتهم المحافظون سانشيز بالقضاء على جريمة الفتنة لضمان استمرار دعم الحزب الكتالوني المؤيد للاستقلال ERC في انتخابات برلمانية محكمة.

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