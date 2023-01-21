أوكرانيا تعلن قتل 120 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أوكرانيا أن قوتها المسلحة قتلت نحو 120 ألفا و160 جنديا روسيا، بينهم 860 جنديا أمس الجمعة، وذلك منذ بدء الغزو في 24 فبراير الماضي وحتى اليوم السبت.

جاء ذلك في تقرير نشرته هيئة الأركان للقوات المسلحة الأوكرانية في صفحتها على فيسبوك، بحسب وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم).

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وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت للعدو 3140 دبابة و6256 مركبة قتالية مدرعة و2135 من النظم المدفعية و443 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و220 من أنظمة الدفاع الجوي، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».