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دول البلطيق تدعو برلين لتزويد أوكرانيا بدبابات «ليوبارد»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 يناير 2023, 03:27 مساء
دول البلطيق تدعو برلين لتزويد أوكرانيا بدبابات «ليوبارد»
دبابات «ليوبارد» القتالية الألمانية. (الإنترنت)
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دعا وزراء خارجية دول البلطيق، ألمانيا إلى تسليم دبابات «ليوبارد» إلى كييف، بعد يوم من عدم التزام برلين بتلك المسألة، في تجمع للدول المؤيدة لأوكرانيا.

وذكر وزير خارجية لاتفيا، ادجارز رينكيفيكس، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)،  أن الوزراء «يطالبون ألمانيا بتزويد أوكرانيا الآن بدبابات ليوبارد.. هذا ضروري لوقف العدوان الروسي ومساعدة أوكرانيا واستعادة السلام في أوروبا بسرعة»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وأضاف أن نداءه صدر أيضا، نيابة عن نظرائه من أستونيا وليتوانيا، موضحا أن «ألمانيا بوصفها القوة الأوروبية الرئيسية، لديها مسؤولية خاصة في هذا الصدد».

وعلى الرغم من الضغط الواسع من قبل أوكرانيا والدول المتحالفة معها، لم تتخذ الحكومة الألمانية بعد قرارا، حول تسليم دبابات «ليوبارد 2» القتالية إلى كييف.

تزايد الدعوات محليا وخارجيا
وترفض برلين حتى الآن، اتخاذ إجراء أحادي الجانب، مصرة على أنها يمكنها القيام بذلك فقط، بالتنسيق مع حلفائها، على الرغم من تزايد الدعوات محليا وخارجيا، لتقديم  أسلحة أكثر حداثة وأثقل  لكييف المحاصرة.

- كييف تدعو حلفاءها الغربيين إلى تزويدها بدبابات «ليوبارد»

وإلى جانب مسألة الدبابات الألمانية، أعلن حلفاء غربيون آخرون، الذين حضروا التجمع، في قاعدة «رامشتاين» الجوية في ألمانيا، أيضا عن المزيد من الدعم لأوكرانيا وأعلنوا عن المزيد من شحنات الأسلحة.

وجاءت تلك الالتزامات، بعد ضغط من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي قال «الحرب التي بدأتها روسيا، لا تسمح بأي تأخيرات».

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