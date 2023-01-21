«الداخلية التركية» تطلق عملية جديدة ضد حزب العمال الكردستاني في ولاية شرناق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم السبت، إطلاق عملية جديدة في إطار سلسلة عمليات «أرن»، ضد تنظيم حزب العمال الكردستاني، في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إنها أطلقت عملية «أرن الحصار خريف شتاء 23» في شرناق، بمشاركة 871 عنصرا من قوات الدرك والشرطة والحراس الأمنيين، حسب وكالة «الأناضول» التركية للأنباء.

القضاء على «الإرهاب كاملا»

وأضاف البيان أن العملية تهدف إلى القضاء على «الإرهاب كاملا» داخل الأراضي التركية، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وبدأت وزارة الداخلية سلسلة عمليات «أرن» ضد حزب العمال الكردستاني «بي كيه كيه» في يناير العام 2021.

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فيما جرى إطلاق اسم «أرن» على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي «استشهد» على يد مسلحين من التنظيم في أغسطس 2017، حسب «الأناضول».

ووفقا للبيانات التركية، فإن «بي كيه كيه» قتل نحو 40 ألف شخص، من بينهم عناصر أمنية، خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.