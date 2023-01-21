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بايدن يتعهد بإجراء محادثات مع مكارثي بشأن الدين الداخلي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 يناير 2023, 11:56 صباحا
بايدن يتعهد بإجراء محادثات مع مكارثي بشأن الدين الداخلي
الرئيس الأميركي جو بايدن، يتحدث في البيت الأبيض بواشنطن، الجمعة 20 يناير 2022. (رويترز)
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تعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، بإجراء «مناقشة» مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، بشأن الديون الداخلي الذي تراكم على مدى 200 عام، وسط نقاش يلوح في الأفق حول رفع سقف الديون.

وقال بايدن، خلال فعالية مع رؤساء بلديات المدن، إن تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون، سيكون كارثة لا مثيل لها من الناحية المالية في الولايات المتحدة، مضيفا «الدين الذي ندفعه تراكم على مدى 200 عام، وسنجري نقاشا بسيطا حول ذلك مع زعيم الأغلبية الجديد في مجلس النواب»، ولم يذكر مكارثي بالاسم، حسب وكالة «رويترز».

ولم يذكر بايدن تفاصيل بشأن موعد محادثاته مع مكارثي الجمهوري، الذي عين حديثا رئيسا لمجلس النواب، ويريد ربط تصويت لرفع سقف الديون بتخفيضات الإنفاق الحكومي.

وقال مكارثي، في تغريدة موجهة إلى بايدن، إنه قبل دعوته «للجلوس ومناقشة زيادة تتسم بالمسؤولية في سقف الديون لمعالجة الإنفاق الحكومي غير المسؤول».

بايدن يتطلع إلى الاجتماع مع مكارثي
وأوضحت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في بيان، أن بايدن يتطلع إلى الاجتماع مع مكارثي «لمناقشة مجموعة من القضايا» في إطار عدد من الاجتماعات التي يعقدها مع الزعماء الجدد في الكونغرس.

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وقالت «كما قال الرئيس مرات عديدة، فإن رفع سقف الديون ليس محل مفاوضات، إنه التزام على هذا البلد وزعمائه لتجنب الفوضى الاقتصادية».

ويستضيف بايدن زعماء الكونغرس الديمقراطيين في البيت الأبيض يوم الثلاثاء. وقال مسؤول بالبيت الأبيض إنه لم يتم تحديد موعد لزيارة مكارثي.

لا تفاوض على رفع سقف الديون
وأكد البيت الأبيض مرارا، أنه لن يتفاوض على رفع سقف الديون واستخدم بعض مقترحات الجمهوريين لخفض الإنفاق لإظهار التناقض مع أولويات الديمقراطيين.

وقالت جان بيير إنه «فيما يتعلق بالنقاش الاقتصادي الواسع في بلدنا، قال رئيس مجلس النواب وحلفاؤه إن لديهم خطة مالية لخفض التأمين الاجتماعي، وخفض الرعاية الصحية وخفض البرامج المهمة الأخرى، وفرض ضريبة مبيعات عامة تبلغ 30%»، وذلك في إشارة إلى برامج شبكة التأمين الاجتماعي الأميركية.

وأضافت «سنجري نقاشا واضحا حول رؤيتين مختلفتين للبلاد، واحدة تخفض التأمين الاجتماعي والأخرى تحميه، وسيكون الرئيس سعيدا بمناقشة ذلك مع رئيس مجلس النواب».

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