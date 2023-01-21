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بلينكن: هناك انخفاض في التوتر مع الصين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 يناير 2023, 10:58 صباحا
بلينكن: هناك انخفاض في التوتر مع الصين
وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، أن هناك انخفاضا في التوتر مع الصين، لكنه عبّر مجددا عن قلقه حيال تايوان.

ولدى سؤاله في جامعة شيكاغو، عما إذا كان التوتر قد انخفض مع العملاق الآسيوي، أجاب بلينكن: «أعتقد ذلك، لأنك عندما تتحدث وتنخرط، يميل ذلك إلى أن يكون له هذا التأثير»، مضيفا «باقي العالم يتوقع منا أن ندير هذه العلاقة بمسؤولية»، لأن الدول الأخرى «تعلم أن ذلك سيؤثر عليها أيضا»، وفق وكالة «فرانس برس».

ويتوجه بلينكن إلى بكين يومي 5 و6 فبراير، وفقًا لمسؤول أميركي، وهي أول زيارة بهذا المستوى إلى الصين منذ زيارة سلفه الجمهوري مايك بومبيو العام 2018.

سلسلة من المناورات العسكرية
واتفق الرئيسان الأميركي جو بايدن، والصيني شي جينبينغ على هذه الزيارة، على هامش قمة في إندونيسيا في نوفمبر.

وعبّر بلينكن في الوقت نفسه عن قلقه بشأن تايوان، مشيرًا إلى محاولات بكين عزل الجزيرة التي تعتبرها الحكومة الصينية جزءا من أراضيها، لافتا إلى سلسلة من المناورات العسكرية.

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وقال «ما رأيناه خلال السنوات القليلة الماضية هو، على ما أعتقد، أن الصين قررت أنها لم تعد تشعر بالارتياح للوضع الراهن» في الجزيرة.

وأضاف بلينكن «هذا ما نقوله للصينيين: أنتم تقولون إنها مسألة تتعلق بسيادتكم، ونحن نجيبكم بأن هذا يتعلق مباشرة بالولايات المتحدة وببقية العالم»، مشيرا إلى الدور المهم لتايوان بالنسبة للاقتصاد العالمي نظرا إلى صناعتها أشباه الموصلات.

وتوجّه بلينكن إلى شيكاغو (شمال) الجمعة، حيث التقى أشخاصا من الجالية الأوكرانية خصوصا.

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