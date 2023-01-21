القضاء الكندي يأمر بإعادة أربعة رجال من مخيمات في سورية

القاهرة - بوابة الوسط

أمرت المحكمة الفدرالية الكندية، الجمعة، الحكومة بإعادة أربعة مواطنين كنديين محتجزين منذ سنوات في شمال شرق سورية.

يأتى هذا القرار بالتزامن مع إعلان كندا، موافقتها على إعادة ستّ نساء كنديات و13 طفلا معنيين في هذا الملف القانوني، حسب وكالة «فرانس برس».

وهذه العملية هي الأكبر لإعادة عائلات مسلحين تنظمها البلاد على الإطلاق، وسابقة فيما يتعلق بإعادة رجال محتجزين في سورية.

واتخذت عائلات الكنديين المحتجزين في سورية إجراءات قانونية ضد الحكومة الكندية، لاعتبارها خصوصا أن رفض السلطات إعادتهم ينتهك الشرعية الكندية للحقوق والحريات.

وقالت باربرا جاكمان، محامية جاك ليتس، وهو بريطاني كندي اعتنق الإسلام وجُردته لندن من جنسيته وأحد المعنيين الأربعة بقرار القضاء «لقد تحدثت إلى الوالدين وهما سعيدان حقًا».

وأضافت المحامية أن القاضي «عرض جميع القضايا التي كانت تثير القلق»، مشيرة إلى أنه أمر «أوتاوا» بطلب إعادة الرجال الأربعة «في أقرب وقت ممكن بشكل معقول»، وبتزويدهم بجوازات سفر بشكل عاجل وإرسال ممثل عن الدولة إلى سورية لمساعدتهم.

ظروفهم المعيشية «الأكثر صعوبة من ظروف النساء والأطفال»

وأشار القاضي في قراره ، إلى ظروفهم المعيشية «الأكثر صعوبة من ظروف النساء والأطفال الذين وافقت كندا لتوها على إعادتهم»، لافتا إلى أنه لم توجه إليهم تهم ولم يحاكموا.

وأعلنت وزارة الخارجية الكندية، الجمعة، أنها «وافقت أخيرًا على قرار»، يتعلق فقط بنساء وأطفال المجموعة وليس بالرجال الأربعة.

وتتعامل حكومة جاستن ترودو حتى الآن، مع هذه القضية على أساس كل حالة على حدة، وأعادت في أربع سنوات عددا محدودا من النساء والأطفال.

مسألة حساسة للغاية

ومنذ سقوط تنظيم الدولة الإسلامية في العام 2019، أصبحت إعادة زوجات مسلحي التنظيم وأبنائهم، مسألة حساسة للغاية في بلدان عدة.

وتستنكر الكثير من المنظمات غير الحكومية افتقار الحكومات إلى الشجاعة، بينما تعيش عائلات المسلحين، وضمنهم آلاف الأطفال، في مخيمي الهول وروج الخاضعين لسيطرة الأكراد، وحيث يتفشى العنف.

وحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، لا يزال نحو 30 كنديًا بينهم 10 أطفال، في مخيمات سورية.

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كشفت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في كندا، فريدة ضيف، لوكالة «فرانس برس»، أن «عددا من النساء والأطفال تلقوا رسائل من الحكومة تشير إلى أنهم يستوفون شروط العودة إلى الوطن»، ما يشير إلى مزيد من عمليات الإعادة.

ولم تحدد السلطات موعد إعادة النساء والأطفال المعنيين، ولم تقدم أي إشارة إلى الإجراءات القانونية المحتملة التي يمكن أن تتخذها في حق النساء عند عودتهن إلى الأراضي الكندية.

وفي أكتوبر الماضي، أعادت كندا امرأتين وطفلين كانوا محتجزين في سورية.

وفي العام 2020، سمحت أوتاوا بعودة طفلة يتيمة تبلغ خمس سنوات، بعدما رفع عمها دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية.