مطالبة أوكرانيا بمنحها دبابات ثقيلة لا تلقى إجماعا في رامشتاين

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت ألمانيا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار خلال اجتماع الحلفاء الغربيين في رامشتاين الجمعة بشأن تسليم دبابات ثقيلة لأوكرانيا، ما يضعف آمال كييف التي تطالب بها لصدّ الغزو الروسي.



وقال وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس إن المسألة نوقشت بين حلفاء اوكرانيا المجتمعين في رامشتاين في غرب ألمانيا، لكن «لم يتم اتخاذ أي قرار»، وفق وكالة «فرانس برس». وأضاف «لا يمكن أن نقول اليوم متى (سيتم اتخاذ قرار) وما سيكون عليه القرار في شأن دبابات ليوبارد».



وشدد على هامش اجتماع وزراء الدفاع والقادة العسكريين من نحو خمسين دولة أنه «من الواضح جدا أن الآراء ليست متطابقة».



ويعقد مؤتمر صحفي بعد الاجتماع اعتبارا من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر (15,30 ت غ). وعرضت بولندا وفنلندا تسليم دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، لكن إعادة تصدير أي من المعدات العسكرية الألمانية الصنع مشروط بالحصول على موافقة برلين.



وأكد بيستوريوس أن الانطباع السائد أن ألمانيا ترفض وحدها تسليم الدبابات لكييف هو انطباع خاطئ. في افتتاح الاجتماع، حثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلفاء على تسريع تسليم بلده الأسلحة الثقيلة. وقال زيلينسكي «في مقدوركم إطلاق عملية إمداد واسعة توقف الشر».



رد الكرملين على الفور بأن تسليم أوكرانيا دبابات ثقيلة لن يغير أي شيء على الأرض. واتهم الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الدول الغربية كذلك «بالتشبث بوهم مأسوي بقدرة أوكرانيا على تحقيق النصر على أرض المعركة».