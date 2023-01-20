  • Alwasat News
Atwasat

اشتباكات في ليما خلال تظاهرات مناهضة لحكومة بيرو

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 يناير 2023, 03:36 مساء
اشتباكات في ليما خلال تظاهرات مناهضة لحكومة بيرو
صورة من الاحتجاجات في بيرو. 19 يناير 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

نظم آلاف البيروفيين في العاصمة ليما الخميس، تظاهرة ضخمة مناهضة للحكومة تخلّلتها اشتباكات مع الشرطة، فيما ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات العنيفة المستمرة منذ شهر في المناطق الجنوبية من بيرو.

في ليما، رشق بعض المتظاهرين المطالبين باستقالة الرئيسة دينا بولوارتي، وتنظيم انتخابات جديدة، عناصر الشرطة بحجارة وزجاجات في وسط المدينة، على ما أفاد مراسلو وكالة «فرانس برس».

وأُجبرت الشرطة على التراجع لفترة وجيزة، قبل أن تعود متسلّحة بدروع مكافحة الشغب، وراحت تطلق الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل.

كذلك، اشتعلت النيران في مبنى قريب من وسط ساحة سان مارتن، فيما لم يتّضح السبب وراء اندلاع الحريق على الفور.

- العاصمة البيروفية تستعد لتصبح مركز التظاهرات.. ودعوات رئاسية إلى الهدوء

وتشهد بيرو، احتجاجات منذ إطاحة الرئيس السابق بيدرو كاستيّو، مطلع ديسمبر، لكن الاشتباكات العنيفة بقيت محصورة إلى حد كبير حتى الآن، في جنوب البلاد وشرقها.

محاولة لاقتحام المطار في أريكويبا
وفي مدينة أريكويبا في الجنوب، حاول قرابة ألف متظاهر في ساعة مبكرة من صباح الخميس، اقتحام المطار لكن الشرطة تصدت لهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وفق مشاهد بثّها التلفزيون الحكومي.

وأعلن أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في بيرو، في وقت لاحق، مقتل شخص في أريكويبا، ليرتفع بذلك عدد القتلى منذ بداية الأزمة في 7 ديسمبر، إلى 45.

وانطلق المتظاهرون في ليما، ومعظمهم من مناطق الأنديس، من نقاط عدة حول العاصمة بهدف الوصول إلى القصر الرئاسي الذي يخضع لحراسة مشددة، بحلول نهاية الخميس، وردّدوا هتافات «دينا اسمعي، الشعب يتبرأ منك»، فيما طالب آخرون باغتيال الرئيسة.

وقالت القروية أيدا أروني، التي جاءت من أياكوتشو الواقعة على مسافة 330 كيلومترا جنوب شرق ليما لوكالة «فرانس برس»، «نحن هنا، نقاتل من أجل قضيتنا العادلة. نريدهم أن يغلقوا الكونغرس»، مضيفة «نحن مهمّشون، يقولون إننا مخربون، يسموننا إرهابيين، نحن نطالب بحقوقنا».

من جهته، قال دميتريو خيمينيس الذي قدم من بونو قرب الحدود مع بوليفيا، «أنا في ليما للدفاع عن البلاد لأن هناك الكثير من الفساد.. دينا لا تمثلنا.. سنبقى أسبوعا للاستمرار في التظاهرات».

وحاول المتظاهرون مجددا السيطرة على مطار كوسكو، وهو مقصد سياحي شهير، إلا أنه كان مغلقا، فيما نظمت احتجاجات مماثلة في مناطق منها بونو وهوانوكو وتاكنا.

بولوارتي تدعو للحوار
ودعت بولوارتي إلى الحوار مساء الخميس، وقالت في خطاب بثه التلفزيون الحكومي «لن أكلّ» من البحث عن طرق سلمية لدفع البلاد إلى الأمام، مضيفة أن «أعمال العنف التي نشبت خلال ديسمبر والآن في يناير لن تمر دون عقاب».

 مستعد «للتضحية بحياتي»
ويحاول المتظاهرون في ليما مواصلة الضغط على الحكومة، متحدّين حالة الطوارئ المفروضة في العاصمة للحفاظ على النظام العام.

والخميس، مدّدت حالة الطوارئ لتشمل ثلاث مناطق أخرى.

يشار إلى أن حالة الطوارئ تتيح للجيش التدخّل لحفظ النظام وتقييد حرية التجمّع والتحرّك.

وقال قائد شرطة المنطقة الجنرال فيكتور زانابريا في الصباح «لدينا 11800 شرطي في الشوارع للسيطرة على الشغب.. لدينا أكثر من 120 عربة نقل و49 عربة عسكرية والقوات المسلحة ستشارك أيضا» في عمليات السيطرة على الوضع، لكنّ ذلك لم يحبط عزيمة المتظاهرين.

وقال أبدون فيليكس فلوريس (30 عاما) وهو قروي من أنداهوايلاس في منطقة كوسكو «في ليما، النضال له وزن أكبر. عندما يقمعوننا في مناطقنا، لا أحد يذكر ذلك»، مضيفا أنه مستعد «للتضحية بحياتي» من أجل التغيير.

وصرّح خيسوس غوميس، وهو مهندس زراعي من منطقة كوسكو أيضا «أتينا بطريقة منظمة للسيطرة على ليما، وشل الحركة في ليما، من أجل أن تُسمع أصواتنا».

ودعا اتحاد العمال العام، وهو من أكبر النقابات العمالية في بيرو، إلى إضراب الخميس، لكن لم تظهر مؤشرات على إضراب مماثل في ليما.

من جهته، قال الأمين العام للاتحاد، خيرونيمو لوبيس، خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، إن «كفاح الشعب البيروفي لن ينتهي غدا، سيستمر الكفاح إذا لم تستمع دينا بولوارتي إلى الشعب وتصرّفت بغطرسة».

تعليق الدوري الوطني
وعلّق معهد الرياضة في بيرو، بدء الدوري الوطني لكرة القدم، الذي كان مقررا نهاية هذا الأسبوع بسبب الاضطرابات، فيما لا يزال هناك 100 حاجز تغلق طرقا رئيسية في أنحاء بيرو.

واندلعت الاحتجاجات بعد توقيف الرئيس اليساري الراديكالي بيدرو كاستيو في 7 ديسمبر، بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب عبر إعلان حلّ البرلمان الذي كان على وشك الإطاحة به.

وتعكس الأزمة أيضا الفجوة الهائلة بين العاصمة والأقاليم الفقيرة الداعمة للرئيس كاستيو، وهو من السكان الأصليين.

وبولوارتي التي كانت نائبة للرئيس كاستيو، تولّت منصب الرئاسة بعد إطاحته، بموجب الدستور، وهي تنتمي إلى حزب كاستيو لكن المتظاهرين يرونها «خائنة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟

«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟
«نسخة إلى الرأي العام»: النفط.. ارتفاع السعر وزيادة العائد هل يستفيد الليبيون؟

«نسخة إلى الرأي العام»: النفط.. ارتفاع السعر وزيادة العائد هل يستفيد الليبيون؟
كاريكاتير حليم - الحكومة في خدمة المواطن!

كاريكاتير حليم - الحكومة في خدمة المواطن!
نصرالدين الفزاني: تسجيل المواقع الليبية على القوائم العالمية يعزز قيمتها الثقافية

نصرالدين الفزاني: تسجيل المواقع الليبية على القوائم العالمية يعزز قيمتها ...
مارتينز يترقب مصيره مع «فرسان المتوسط»: أنا حزين

مارتينز يترقب مصيره مع «فرسان المتوسط»: أنا حزين
الموت يغيب مؤسس فرقة «بيردس» الأميركية

الموت يغيب مؤسس فرقة «بيردس» الأميركية
طفل مكسيكي يقتل صديقه بمسدس عائلته

طفل مكسيكي يقتل صديقه بمسدس عائلته
إيران: لم نعترف بضم القرم رغم علاقتنا القوية بالكرملين

إيران: لم نعترف بضم القرم رغم علاقتنا القوية بالكرملين
الانتهاء من تصوير المسلسل المصري - الليبي «في الهوى سوى»

الانتهاء من تصوير المسلسل المصري - الليبي «في الهوى سوى»
في العدد 374: ليبيا بين لعبتي السياسة والمخابرات..و«5+5» رسالة أمل

في العدد 374: ليبيا بين لعبتي السياسة والمخابرات..و«5+5» رسالة أمل
شاهد.. رونالدو يسجل هدفين في أول ظهور مع النصر السعودي

شاهد.. رونالدو يسجل هدفين في أول ظهور مع النصر السعودي
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي

بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي
بطولة أستراليا المفتوحة: أنس جابر تودع المنافسات من الدور الثاني

بطولة أستراليا المفتوحة: أنس جابر تودع المنافسات من الدور الثاني
كيم كارداشيان تشتري قلادة الأميرة ديانا «عطالله»

كيم كارداشيان تشتري قلادة الأميرة ديانا «عطالله»
ديربي بنغازي.. قمة مرتقبة بين سلة النصر والأهلي بنغازي

ديربي بنغازي.. قمة مرتقبة بين سلة النصر والأهلي بنغازي
يوفنتوس يتجه للإبقاء على أليغري.. ويحلم بعودة ديل بييرو

يوفنتوس يتجه للإبقاء على أليغري.. ويحلم بعودة ديل بييرو
بعد الأحداث التي جرت أمام الملعب.. الاتحاد العراقي يعلن إقامة نهائي «خليجي 25» في موعده

بعد الأحداث التي جرت أمام الملعب.. الاتحاد العراقي يعلن إقامة نهائي «خليجي 25» ...
«حداء الإبل» موروث سعودي أدرج على لائحة «يونسكو» للتراث الثقافي

«حداء الإبل» موروث سعودي أدرج على لائحة «يونسكو» للتراث الثقافي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
زيلينسكي يحضّ الحلفاء على «تسريع» تسليم الأسلحة
زيلينسكي يحضّ الحلفاء على «تسريع» تسليم الأسلحة
مقتل 18 مدنيا في هجومين ببوركينا فاسو
مقتل 18 مدنيا في هجومين ببوركينا فاسو
أوكرانيا تؤكد إلقاء القبض على 7 «عملاء روس» قرب دنيبرو
أوكرانيا تؤكد إلقاء القبض على 7 «عملاء روس» قرب دنيبرو
وصول أول قافلة مساعدات إنسانية للأمم المتحدة إلى سوليدار في أوكرانيا
وصول أول قافلة مساعدات إنسانية للأمم المتحدة إلى سوليدار في ...
بوتين يناقش «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا مع مجلس الأمن الروسي
بوتين يناقش «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا مع مجلس الأمن ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا...
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا...
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات...
بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير
بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير...
الصين تندد بقواعد كوفيد «غير المقبولة» ضد الوافدين من أراضيها وتهدد بـ«إجراءات مضادة»
الصين تندد بقواعد كوفيد «غير المقبولة» ضد الوافدين من ......
المزيد
اشتداد المعارك في زابوريجيا «على طول خط الجبهة»
اشتداد المعارك في زابوريجيا «على طول خط الجبهة»...
اشتباكات في ليما خلال تظاهرات مناهضة لحكومة بيرو
اشتباكات في ليما خلال تظاهرات مناهضة لحكومة بيرو...
بايدن يحث الأميركيين على رعاية لاجئين بهدف زيادة أعدادهم
بايدن يحث الأميركيين على رعاية لاجئين بهدف زيادة أعدادهم...
بوتين يناقش «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا مع مجلس الأمن الروسي
بوتين يناقش «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا مع مجلس ......
وصول أول قافلة مساعدات إنسانية للأمم المتحدة إلى سوليدار في أوكرانيا
وصول أول قافلة مساعدات إنسانية للأمم المتحدة إلى سوليدار في ......
المزيد