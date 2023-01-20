اشتباكات في ليما خلال تظاهرات مناهضة لحكومة بيرو

القاهرة - بوابة الوسط

نظم آلاف البيروفيين في العاصمة ليما الخميس، تظاهرة ضخمة مناهضة للحكومة تخلّلتها اشتباكات مع الشرطة، فيما ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات العنيفة المستمرة منذ شهر في المناطق الجنوبية من بيرو.

في ليما، رشق بعض المتظاهرين المطالبين باستقالة الرئيسة دينا بولوارتي، وتنظيم انتخابات جديدة، عناصر الشرطة بحجارة وزجاجات في وسط المدينة، على ما أفاد مراسلو وكالة «فرانس برس».

وأُجبرت الشرطة على التراجع لفترة وجيزة، قبل أن تعود متسلّحة بدروع مكافحة الشغب، وراحت تطلق الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل.

كذلك، اشتعلت النيران في مبنى قريب من وسط ساحة سان مارتن، فيما لم يتّضح السبب وراء اندلاع الحريق على الفور.

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وتشهد بيرو، احتجاجات منذ إطاحة الرئيس السابق بيدرو كاستيّو، مطلع ديسمبر، لكن الاشتباكات العنيفة بقيت محصورة إلى حد كبير حتى الآن، في جنوب البلاد وشرقها.

محاولة لاقتحام المطار في أريكويبا

وفي مدينة أريكويبا في الجنوب، حاول قرابة ألف متظاهر في ساعة مبكرة من صباح الخميس، اقتحام المطار لكن الشرطة تصدت لهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وفق مشاهد بثّها التلفزيون الحكومي.

وأعلن أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في بيرو، في وقت لاحق، مقتل شخص في أريكويبا، ليرتفع بذلك عدد القتلى منذ بداية الأزمة في 7 ديسمبر، إلى 45.

وانطلق المتظاهرون في ليما، ومعظمهم من مناطق الأنديس، من نقاط عدة حول العاصمة بهدف الوصول إلى القصر الرئاسي الذي يخضع لحراسة مشددة، بحلول نهاية الخميس، وردّدوا هتافات «دينا اسمعي، الشعب يتبرأ منك»، فيما طالب آخرون باغتيال الرئيسة.

وقالت القروية أيدا أروني، التي جاءت من أياكوتشو الواقعة على مسافة 330 كيلومترا جنوب شرق ليما لوكالة «فرانس برس»، «نحن هنا، نقاتل من أجل قضيتنا العادلة. نريدهم أن يغلقوا الكونغرس»، مضيفة «نحن مهمّشون، يقولون إننا مخربون، يسموننا إرهابيين، نحن نطالب بحقوقنا».

من جهته، قال دميتريو خيمينيس الذي قدم من بونو قرب الحدود مع بوليفيا، «أنا في ليما للدفاع عن البلاد لأن هناك الكثير من الفساد.. دينا لا تمثلنا.. سنبقى أسبوعا للاستمرار في التظاهرات».

وحاول المتظاهرون مجددا السيطرة على مطار كوسكو، وهو مقصد سياحي شهير، إلا أنه كان مغلقا، فيما نظمت احتجاجات مماثلة في مناطق منها بونو وهوانوكو وتاكنا.

بولوارتي تدعو للحوار

ودعت بولوارتي إلى الحوار مساء الخميس، وقالت في خطاب بثه التلفزيون الحكومي «لن أكلّ» من البحث عن طرق سلمية لدفع البلاد إلى الأمام، مضيفة أن «أعمال العنف التي نشبت خلال ديسمبر والآن في يناير لن تمر دون عقاب».

مستعد «للتضحية بحياتي»

ويحاول المتظاهرون في ليما مواصلة الضغط على الحكومة، متحدّين حالة الطوارئ المفروضة في العاصمة للحفاظ على النظام العام.

والخميس، مدّدت حالة الطوارئ لتشمل ثلاث مناطق أخرى.

يشار إلى أن حالة الطوارئ تتيح للجيش التدخّل لحفظ النظام وتقييد حرية التجمّع والتحرّك.

وقال قائد شرطة المنطقة الجنرال فيكتور زانابريا في الصباح «لدينا 11800 شرطي في الشوارع للسيطرة على الشغب.. لدينا أكثر من 120 عربة نقل و49 عربة عسكرية والقوات المسلحة ستشارك أيضا» في عمليات السيطرة على الوضع، لكنّ ذلك لم يحبط عزيمة المتظاهرين.

وقال أبدون فيليكس فلوريس (30 عاما) وهو قروي من أنداهوايلاس في منطقة كوسكو «في ليما، النضال له وزن أكبر. عندما يقمعوننا في مناطقنا، لا أحد يذكر ذلك»، مضيفا أنه مستعد «للتضحية بحياتي» من أجل التغيير.

وصرّح خيسوس غوميس، وهو مهندس زراعي من منطقة كوسكو أيضا «أتينا بطريقة منظمة للسيطرة على ليما، وشل الحركة في ليما، من أجل أن تُسمع أصواتنا».

ودعا اتحاد العمال العام، وهو من أكبر النقابات العمالية في بيرو، إلى إضراب الخميس، لكن لم تظهر مؤشرات على إضراب مماثل في ليما.

من جهته، قال الأمين العام للاتحاد، خيرونيمو لوبيس، خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، إن «كفاح الشعب البيروفي لن ينتهي غدا، سيستمر الكفاح إذا لم تستمع دينا بولوارتي إلى الشعب وتصرّفت بغطرسة».

تعليق الدوري الوطني

وعلّق معهد الرياضة في بيرو، بدء الدوري الوطني لكرة القدم، الذي كان مقررا نهاية هذا الأسبوع بسبب الاضطرابات، فيما لا يزال هناك 100 حاجز تغلق طرقا رئيسية في أنحاء بيرو.

واندلعت الاحتجاجات بعد توقيف الرئيس اليساري الراديكالي بيدرو كاستيو في 7 ديسمبر، بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب عبر إعلان حلّ البرلمان الذي كان على وشك الإطاحة به.

وتعكس الأزمة أيضا الفجوة الهائلة بين العاصمة والأقاليم الفقيرة الداعمة للرئيس كاستيو، وهو من السكان الأصليين.

وبولوارتي التي كانت نائبة للرئيس كاستيو، تولّت منصب الرئاسة بعد إطاحته، بموجب الدستور، وهي تنتمي إلى حزب كاستيو لكن المتظاهرين يرونها «خائنة».