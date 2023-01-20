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بايدن يحث الأميركيين على رعاية لاجئين بهدف زيادة أعدادهم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 يناير 2023, 03:19 مساء
بايدن يحث الأميركيين على رعاية لاجئين بهدف زيادة أعدادهم
مسار الرحلة بين كوبا والولايات المتحدة على هاتف محمول، 3 مايو 2022. (أ ف ب)
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باشرت الولايات المتحدة، الخميس، تنفيذ برنامج جديد لاستقبال اللاجئين وحثت كل أميركي على المساهمة في رعايتهم، من أجل زيادة عددهم الذي يعد ضئيلًا جدًا.

وبموجب ذلك، سيتمكن أي مواطن أميركي للمرة الأولى، من رعاية لاجئ في الولايات المتحدة بشكل مباشر، دون المرور عبر جمعية أو منظمات غير حكومية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في بيان، إن «هيئة الاستقبال هي أكبر برنامج مبتكر لاستقبال اللاجئين منذ أربعة عقود»، مضيفا أن الهدف في العام الأول هو إشراك عشرة آلاف أميركي في البرنامج لاستضافة نحو 5000 لاجئ.

ويتعين على أي أميركي، أو في البداية، أي مجموعة مكونة من 5 أفراد يرغبون في رعاية لاجئ، أن يخضعوا لتحريات أمنية مكثفة وتقديم دليل على قدرتهم المادية على تحمل ذلك.

ولا توجد حوافز مالية متوقعة لهؤلاء المشاركين، الذين سيتعين عليهم إثبات أن لديهم تحت تصرفهم 2275 دولارًا لكل لاجئ، مدة ثلاثة أشهر لشراء الملابس والضروريات الأساسية الأخرى.

- الولايات المتحدة تستعد لموجة هجرة كبيرة من حدود المكسيك

وقرر الرئيس جو بايدن أنه يمكن للولايات المتحدة أن تستقبل خلال كل سنة مالية تبدأ من أكتوبر، 125 ألف لاجئ، وهو عدد أزيد بكثير مما سمح به الرئيس السابق دونالد ترامب.

دولة بُنيت على الهجرة
لكن الولايات المتحدة بعيدة جدًا عن ذلك، فهي لم تستقبل في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2023 سوى 6750 لاجئًا، جرت الموافقة على أن يستقروا في الدولة التي بُنيت على الهجرة، وفقًا لأرقام وزارة الخارجية.

وقال دبلوماسي كبير طلب عدم الكشف عن هويته إن «الاختلاف هنا هو أن البرنامج سينطبق على اللاجئين الوافدين من مختلف دول العالم، ويهدف إلى استقرارهم على نحو دائم في الولايات المتحدة».

ورحبت جمعيات اللاجئين ومختلف المنظمات غير الحكومية بالمبادرة، بعدما انتقدت خلال سنوات تدني عدد اللاجئين الذين يجرى قبولهم كل عام وبطء الإجراءات الإدارية.

وقال كريش أومارا، الذي يدير الجمعية اللوثرية للهجرة واللاجئين، إن «على إدارة بايدن تبسيط عملية قبول اللاجئين وإعطائها الأولوية، لأن عدد من تم قبولهم ما زال للأسف متدنيًا جدًا لهذه السنة المالية».

وتخطى عدد اللاجئين والنازحين في العالم 100 مليون في منتصف عام 2022، وفقًا للأمم المتحدة.

والخميس، أقرت مسؤولة شؤون الهجرة في وزارة الخارجية، جولييتا فالس نويز، ببطء الإجراءات لكنها قالت إن السلطات الأميركية أكملت بالفعل 20 ألف مقابلة في الخارج، و«نتوقع أن يبدأ هؤلاء الأشخاص في الوصول في الأشهر المقبلة».

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