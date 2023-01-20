بوتين يناقش «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا مع مجلس الأمن الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الجمعة، نقلا عن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش «العملية العسكرية الخاصة» لموسكو في أوكرانيا مع مجلس الأمن القومي.

وبحسب وكالة الإعلام الروسية، حضر الاجتماع الرئيس السابق دميتري ميدفيديف، وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، ووزير الدفاع سيرجي شويجو، بالإضافة إلى مسؤولين كبار آخرين، وفق «رويترز».