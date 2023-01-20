  • Alwasat News
Atwasat

إيران: لم نعترف بضم القرم رغم علاقتنا القوية بالكرملين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 يناير 2023, 09:41 صباحا
إيران: لم نعترف بضم القرم رغم علاقتنا القوية بالكرملين
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. 21 أغسطس 2021.(أ ف ب)
alwasat radio

قالت إيران الخميس، إنها لم تعترف بعد بضم روسيا لشبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود، رغم العلاقات الوثيقة مع الكرملين.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة نشرتها قناة «تي آر تي» التركية الخميس، «رغم العلاقات الممتازة بين طهران وموسكو، لم نعترف بانفصال شبه جزيرة القرم عن أوكرانيا»، مضيفا «لم نعترف بانفصال لوهانسك ودونيتسك»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وينظر إلى طهران على أنها تدعم روسيا في الحرب ضد أوكرانيا، وذلك بشكل أساسي من خلال توريدها لطائرات كاميكازي بدون طيار، ومع ذلك، تواصل القيادة السياسية للبلاد نفي تقديم هذه الإمدادات.

روسيا تسيطر على 18% من الأراضي الأوكرانية
وغزت روسيا أوكرانيا في فبراير 2022 وتحتل 18٪ من الأراضي الأوكرانية، ومن بينها شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود، والتي ضمتها في عام 2014.

وبعد غزو فبراير، ضمت روسيا منطقتي دونيتسك ولوهانسك في الشرق في سبتمبر الماضي، وفي الوقت نفسه، تعتمد كييف بشكل شبه كامل على إمدادات الأسلحة الغربية، في محاولات لاستعادة أراضيها.

- بريطانيا: روسيا تواصل استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية
- موسكو تدين «ضغط» الغربيين على طهران في «قضية المسيرات»

لتخفيف آثار العقوبات الغربية، سعت طهران للتقارب مع روسيا، من أجل التعاون الاقتصادي والعسكري على مدى سنوات.

وفي حين أن إيران تفضل إنهاء الحرب، إلا أنها لم تنتقد أبدا الغزو الروسي لأوكرانيا، وألقت باللوم على توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقا كسبب للحرب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي

بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي
بطولة أستراليا المفتوحة: أنس جابر تودع المنافسات من الدور الثاني

بطولة أستراليا المفتوحة: أنس جابر تودع المنافسات من الدور الثاني
كيم كارداشيان تشتري قلادة الأميرة ديانا «عطالله»

كيم كارداشيان تشتري قلادة الأميرة ديانا «عطالله»
ديربي بنغازي.. قمة مرتقبة بين سلة النصر والأهلي بنغازي

ديربي بنغازي.. قمة مرتقبة بين سلة النصر والأهلي بنغازي
يوفنتوس يتجه للإبقاء على أليغري.. ويحلم بعودة ديل بييرو

يوفنتوس يتجه للإبقاء على أليغري.. ويحلم بعودة ديل بييرو
بعد الأحداث التي جرت أمام الملعب.. الاتحاد العراقي يعلن إقامة نهائي «خليجي 25» في موعده

بعد الأحداث التي جرت أمام الملعب.. الاتحاد العراقي يعلن إقامة نهائي «خليجي 25» ...
«حداء الإبل» موروث سعودي أدرج على لائحة «يونسكو» للتراث الثقافي

«حداء الإبل» موروث سعودي أدرج على لائحة «يونسكو» للتراث الثقافي
بوتين يطلع على سيارة «NEVA» الكهربائية الجديدة (فيديو)

بوتين يطلع على سيارة «NEVA» الكهربائية الجديدة (فيديو)
كييف تدعو حلفاءها الغربيين إلى تزويدها بدبابات «ليوبارد»

كييف تدعو حلفاءها الغربيين إلى تزويدها بدبابات «ليوبارد»
رئيسة وزراء نيوزيلندا تستقيل من منصبها الشهر المقبل

رئيسة وزراء نيوزيلندا تستقيل من منصبها الشهر المقبل
باستضافة سعودية.. إنتر بطلا لكأس السوبر الإيطالي على حساب إي سي

باستضافة سعودية.. إنتر بطلا لكأس السوبر الإيطالي على حساب إي سي
«مايكروسوفت» تعتزم تسريح 10 آلاف موظف

«مايكروسوفت» تعتزم تسريح 10 آلاف موظف
بالصور.. رباعا ليبيا يتوجان بـ15 قلادة في البطولة العربية لرفع الأثقال

بالصور.. رباعا ليبيا يتوجان بـ15 قلادة في البطولة العربية لرفع الأثقال
ممفيس ديباي يعوض جواو فيليكس في أتلتيكو مدريد

ممفيس ديباي يعوض جواو فيليكس في أتلتيكو مدريد
«تحقيقات»: الغلاء يضرب العقارات.. ما هي الأسباب؟

«تحقيقات»: الغلاء يضرب العقارات.. ما هي الأسباب؟
«هذا المساء»: عقيلة والمشري: لعبة الاتفاق والاختلاف.. وكسب الوقت

«هذا المساء»: عقيلة والمشري: لعبة الاتفاق والاختلاف.. وكسب الوقت
نهائي خليجي 25: العراق وعمان لقاء يتجدد ولا بد من فائز

نهائي خليجي 25: العراق وعمان لقاء يتجدد ولا بد من فائز
السفارة الأميركية تكشف عن ملفات النقاش بين حفتر والقائم بالأعمال ونائب قائد القوات الجوية الأميركية بأفريقيا

السفارة الأميركية تكشف عن ملفات النقاش بين حفتر والقائم بالأعمال ونائب قائد ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا تفتح تحقيقا بحق أميركي بشبهة تجسس
روسيا تفتح تحقيقا بحق أميركي بشبهة تجسس
زيلينسكي يتوقع إمداد أوكرانيا بحزمة أسلحة غربية أخرى
زيلينسكي يتوقع إمداد أوكرانيا بحزمة أسلحة غربية أخرى
مساعدات عسكرية أميركية لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار
مساعدات عسكرية أميركية لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار
بايدن يقلل من أهمية الضجة حول الوثائق السرية
بايدن يقلل من أهمية الضجة حول الوثائق السرية
إيران: لم نعترف بضم القرم رغم علاقتنا القوية بالكرملين
إيران: لم نعترف بضم القرم رغم علاقتنا القوية بالكرملين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا...
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا...
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات...
بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير
بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير...
الصين تندد بقواعد كوفيد «غير المقبولة» ضد الوافدين من أراضيها وتهدد بـ«إجراءات مضادة»
الصين تندد بقواعد كوفيد «غير المقبولة» ضد الوافدين من ......
المزيد
الدول الداعمة لأوكرانيا تجتمع في ألمانيا.. وزيلينسكي يتوقع منها «قرارات قويّة»
الدول الداعمة لأوكرانيا تجتمع في ألمانيا.. وزيلينسكي يتوقع ......
زيلينسكي يشكر واشنطن على مساعدتها العسكرية الجديدة «القوية»
زيلينسكي يشكر واشنطن على مساعدتها العسكرية الجديدة «القوية»...
مسودة تقرير أممي: بعثة الأمم المتحدة في مالي «غير قابلة للاستمرار» دون زيادة عديدها
مسودة تقرير أممي: بعثة الأمم المتحدة في مالي «غير قابلة ......
إيران: لم نعترف بضم القرم رغم علاقتنا القوية بالكرملين
إيران: لم نعترف بضم القرم رغم علاقتنا القوية بالكرملين...
بايدن يقلل من أهمية الضجة حول الوثائق السرية
بايدن يقلل من أهمية الضجة حول الوثائق السرية...
المزيد