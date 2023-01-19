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زيلينسكي يتوقع إمداد أوكرانيا بحزمة أسلحة غربية أخرى

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 يناير 2023, 11:33 مساء
زيلينسكي يتوقع إمداد أوكرانيا بحزمة أسلحة غربية أخرى
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. (الإنترنت)
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت متأخر الخميس أنه يتوقع قرارات قوية بشأن إمداد بلاده بمزيد من الأسلحة الغربية خلال اجتماع هام للحلفاء في قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية في ألمانيا الجمعة.

وقال زيلينسكي: «بينما نستعد لاجتماع رامشتاين غدا، فإننا نتوقع قرارات قوية. نتوقع حزمة دعم عسكري قوية من الولايات المتحدة»، وكالة «فرانس برس».

- زيلينسكي: مركبات برادلي الأميركية هي بالضبط ما تحتاجه أوكرانيا

والجمعة الماضية، قال زيلينسكي، في خطاب مصور إن التزام الولايات المتحدة بتزويد كييف بمركبات برادلي المقاتلة لأول مرة هو بالضبط ما تحتاجه أوكرانيا.

ودأب زيلينسكي هو ومسؤولون أوكرانيون كبار آخرون على المطالبة بمنظومات أسلحة أثقل وأكثر تطورا عقب غزو روسيا الذي يمضي الآن شهره الحادي عشر.

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