  • Alwasat News
Atwasat

إضراب يشل الحركة.. 400 ألف فرنسي يتظاهرون ضد نظام التقاعد الجديد

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 يناير 2023, 09:55 مساء
إضراب يشل الحركة.. 400 ألف فرنسي يتظاهرون ضد نظام التقاعد الجديد
صورة مُلتقطة في 19 يناير 2023 تُظهر سكك حديدية فارغة في محطة مونبارناس في باريس (أ ف ب)
alwasat radio

تظاهر مئات الآلاف في أنحاء فرنسا، الخميس، وسط تعطل حركة النقل بالقطارات، وإغلاق مدارس في باريس في سياق إضرابات واحتجاجات واسعة على مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد، ما يشكّل اختبارًا سياسيًا للرئيس وسط توترات اقتصادية واجتماعية.

ويواجه المشروع الإصلاحي، وفي مقدمته بند رفع سنّ التقاعد من 62 عامًا إلى 64 عامًا، اعتراضًا من جبهة نقابية موحّدة، بالإضافة إلى نقمة كبيرة لدى الرأي العام وفق الاستطلاعات.

وأشادت النقابات بالتعبئة التي وصفتها بالناجحة بعد ظهر الخميس، حيث تظاهر كثيرون في مختلف المدن الفرنسية، قبل أن تنطلق مسيرة احتجاجية في باريس قرابة الساعة 13,00 ت غ للتعبير عن رفض رفع السنّ القانونية للتقاعد.

- إضراب واسع في فرنسا الخميس احتجاجًا على تعديل نظام التقاعد

صدامات بين الشرطة ومتظاهرين
واندلعت بعد ظهر الخميس صدامات بين الشرطة ومتظاهرين في محيط ساحة الباستيل في باريس، مع إلقاء مقذوفات واستخدام الغاز المسيل للدموع، بحسب مراسل وكالة «فرانس برس».

ووفق الأرقام الرسمية الأولية، تظاهر نحو 36 ألف شخص في تولوز «جنوب غرب» و26 ألفا في مرسيليا «جنوب شرق» و25 ألفا في نانت «غرب» و19 ألفا في كليرمون فيران «وسط» و15 ألفا في مونبيلييه «جنوب شرق» و14 ألفا في تور «وسط» ونحو 13600 في بو «جنوب غرب» و12 ألفا في بيربينيون.

نقابة: 400 ألف شخص تظاهروا في باريس
وقالت نقابة «سي جي تي» لوكالة «فرانس برس» إن نحو 400 ألف شخص تظاهروا في باريس، في حين لم يتسن على الفور معرفة العدد من السلطات. وفي مستهل المسيرة في باريس، قال الأمين العام لـ«الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل» لوران بيرجيه إن التعبئة «تجاوزت توقعاتنا».

وأكدت المدرسة مانون مارك في باريس رفضها لهذا الإصلاح، مضيفة «أرى أنهم يسخرون منّا. إنهم لا يعرفون ما يعني أن يعمل شخص ما حتى سنّ 64 عامًا في هذه الظروف». وكان الوزير المفوض للنقل كليمان بون قد قال «سيكون يوم خميس صعبا جدا.. اضطرابات كبيرة في وسائل النقل»، داعيا إلى تأجيل التنقل والعمل من بُعد.

اختبار سياسي لماكرون
خفّض العاملون في «شركة كهرباء فرنسا» العامة من إنتاج الكهرباء ليصل على الأقلّ إلى ما يعادل ضعف استهلاك باريس من الإنتاج الكهربائي. بالنسبة للمصافي، سجّل فرع الاتحاد العام للعمل في مجموعة «توتال إنرجي» إضراب ما بين 70 و100% من العمال في معظم فروع المجموعة.

وكان الإضراب ملموسًا جدًا في وسائل النقل، مع عدم تسيير أي قطار بين المناطق وتشغيل عدد قليل من القطارات الفائقة السرعة وحرمان قسم كبير من ضواحي باريس من سهولة النقل. وطلبت هيئة الطيران المدني من شركات الطيران الخميس إلغاء 20% من رحلاتها من مطار باريس-أورلي بسبب إضراب المراقبين الجويين.

ولفت «الاتحاد النقابي الموحد» للمدرّسين في فرنسا إلى إضراب 70% من المدرّسين في المدارس الابتدائية و65% منهم في المدارس المتوسطة والثانوية.

اختيار صعب لماكرون
وفي حال كان الحراك الاجتماعي شاملا وطويلا، فإن ذلك قد يضعف حزب إيمانويل ماكرون خصوصًا أنه لا يملك أغلبية في الجمعية الوطنية. ويشكّل مشروع التعديلات لنظام التقاعد محطة مهمة بالنسبة إلى الرئيس الفرنسي في ولايته الثانية.

ويأتي هذا الاختبار السياسي لماكرون، الذي لا يزال يُبقي نفسه بعيدًا عن المواجهة المباشرة ويترك رئيسة الوزراء إليزابيت بورن في الواجهة، في سياق اقتصادي واجتماعي متوتر. ويعاني الفرنسيون تضخما بلغ معدّله 5.2% في العام 2022، في بلد سبق أن هزّته تظاهرات «السترات الصفر» احتجاجًا على غلاء المعيشة في ولاية ماكرون الأولى.

وحذر رئيس نقابة «القوة العاملة» فريديريك سويو المعارض لهذا الإصلاح من أن «الصراع سيكون قاسيًا»، داعيًا إلى شلّ الاقتصاد. ورغم اختلاف أساليب عملها، تنشط النقابات الرئيسية الثماني ضمن جبهة موحدة للمرة الأولى منذ 12 عامًا.

ويعارض اليسار كما اليمين المتطرّف هذا الإصلاح. وحده اليمين يبدو منفتحًا على إيجاد تسوية. وفرنسا إحدى الدول الأوروبية حيث السن القانونية للتقاعد هي الأدنى، إذ يبلغ في ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا 65 عاما و67 عامًا في الدنمارك، وفق مركز الروابط الأوروبية والدولية للضمان الاجتماعي، وهو مؤسسة عامة فرنسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيم كارداشيان تشتري قلادة الأميرة ديانا «عطالله»

كيم كارداشيان تشتري قلادة الأميرة ديانا «عطالله»
ديربي بنغازي.. قمة مرتقبة بين سلة النصر والأهلي بنغازي

ديربي بنغازي.. قمة مرتقبة بين سلة النصر والأهلي بنغازي
يوفنتوس يتجه للإبقاء على أليغري.. ويحلم بعودة ديل بييرو

يوفنتوس يتجه للإبقاء على أليغري.. ويحلم بعودة ديل بييرو
بعد الأحداث التي جرت أمام الملعب.. الاتحاد العراقي يعلن إقامة نهائي «خليجي 25» في موعده

بعد الأحداث التي جرت أمام الملعب.. الاتحاد العراقي يعلن إقامة نهائي «خليجي 25» ...
«حداء الإبل» موروث سعودي أدرج على لائحة «يونسكو» للتراث الثقافي

«حداء الإبل» موروث سعودي أدرج على لائحة «يونسكو» للتراث الثقافي
بوتين يطلع على سيارة «NEVA» الكهربائية الجديدة (فيديو)

بوتين يطلع على سيارة «NEVA» الكهربائية الجديدة (فيديو)
كييف تدعو حلفاءها الغربيين إلى تزويدها بدبابات «ليوبارد»

كييف تدعو حلفاءها الغربيين إلى تزويدها بدبابات «ليوبارد»
رئيسة وزراء نيوزيلندا تستقيل من منصبها الشهر المقبل

رئيسة وزراء نيوزيلندا تستقيل من منصبها الشهر المقبل
باستضافة سعودية.. إنتر بطلا لكأس السوبر الإيطالي على حساب إي سي

باستضافة سعودية.. إنتر بطلا لكأس السوبر الإيطالي على حساب إي سي
«مايكروسوفت» تعتزم تسريح 10 آلاف موظف

«مايكروسوفت» تعتزم تسريح 10 آلاف موظف
بالصور.. رباعا ليبيا يتوجان بـ15 قلادة في البطولة العربية لرفع الأثقال

بالصور.. رباعا ليبيا يتوجان بـ15 قلادة في البطولة العربية لرفع الأثقال
ممفيس ديباي يعوض جواو فيليكس في أتلتيكو مدريد

ممفيس ديباي يعوض جواو فيليكس في أتلتيكو مدريد
«تحقيقات»: الغلاء يضرب العقارات.. ما هي الأسباب؟

«تحقيقات»: الغلاء يضرب العقارات.. ما هي الأسباب؟
«هذا المساء»: عقيلة والمشري: لعبة الاتفاق والاختلاف.. وكسب الوقت

«هذا المساء»: عقيلة والمشري: لعبة الاتفاق والاختلاف.. وكسب الوقت
نهائي خليجي 25: العراق وعمان لقاء يتجدد ولا بد من فائز

نهائي خليجي 25: العراق وعمان لقاء يتجدد ولا بد من فائز
السفارة الأميركية تكشف عن ملفات النقاش بين حفتر والقائم بالأعمال ونائب قائد القوات الجوية الأميركية بأفريقيا

السفارة الأميركية تكشف عن ملفات النقاش بين حفتر والقائم بالأعمال ونائب قائد ...
نابولي يودع منافسات كأس إيطاليا من الـ16

نابولي يودع منافسات كأس إيطاليا من الـ16
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح بطولة الخليج.. ولمن الكأس يوم الخميس؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح بطولة الخليج.. ولمن الكأس يوم الخميس؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الكرملين: تسليم كييف أسلحة طويلة المدى سيؤدي إلى تصعيد خطر
الكرملين: تسليم كييف أسلحة طويلة المدى سيؤدي إلى تصعيد خطر
رئيس كازاخستان يحل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة
رئيس كازاخستان يحل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة
روسيا تفتح تحقيقا بحق أميركي بشبهة «تجسس»
روسيا تفتح تحقيقا بحق أميركي بشبهة «تجسس»
كييف تدعو حلفاءها الغربيين إلى تزويدها بدبابات «ليوبارد»
كييف تدعو حلفاءها الغربيين إلى تزويدها بدبابات «ليوبارد»
بريطانيا ترسل 600 صاروخ «بريمستون» إلى أوكرانيا
بريطانيا ترسل 600 صاروخ «بريمستون» إلى أوكرانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا...
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا...
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات...
بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير
بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير...
الصين تندد بقواعد كوفيد «غير المقبولة» ضد الوافدين من أراضيها وتهدد بـ«إجراءات مضادة»
الصين تندد بقواعد كوفيد «غير المقبولة» ضد الوافدين من ......
المزيد
إضراب يشل الحركة.. 400 ألف فرنسي يتظاهرون ضد نظام التقاعد الجديد
إضراب يشل الحركة.. 400 ألف فرنسي يتظاهرون ضد نظام التقاعد ......
الرئاسة الأوكرانية: الوقت حان للتوقف عن الخوف من بوتين
الرئاسة الأوكرانية: الوقت حان للتوقف عن الخوف من بوتين...
الدنمارك ستمنح أوكرانيا 19 مدفع قيصر طلبتها من فرنسا
الدنمارك ستمنح أوكرانيا 19 مدفع قيصر طلبتها من فرنسا...
بريطانيا ترسل 600 صاروخ «بريمستون» إلى أوكرانيا
بريطانيا ترسل 600 صاروخ «بريمستون» إلى أوكرانيا...
كييف تدعو حلفاءها الغربيين إلى تزويدها بدبابات «ليوبارد»
كييف تدعو حلفاءها الغربيين إلى تزويدها بدبابات «ليوبارد»...
المزيد