إضراب يشل الحركة.. 400 ألف فرنسي يتظاهرون ضد نظام التقاعد الجديد

القاهرة - بوابة الوسط

تظاهر مئات الآلاف في أنحاء فرنسا، الخميس، وسط تعطل حركة النقل بالقطارات، وإغلاق مدارس في باريس في سياق إضرابات واحتجاجات واسعة على مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد، ما يشكّل اختبارًا سياسيًا للرئيس وسط توترات اقتصادية واجتماعية.

ويواجه المشروع الإصلاحي، وفي مقدمته بند رفع سنّ التقاعد من 62 عامًا إلى 64 عامًا، اعتراضًا من جبهة نقابية موحّدة، بالإضافة إلى نقمة كبيرة لدى الرأي العام وفق الاستطلاعات.

وأشادت النقابات بالتعبئة التي وصفتها بالناجحة بعد ظهر الخميس، حيث تظاهر كثيرون في مختلف المدن الفرنسية، قبل أن تنطلق مسيرة احتجاجية في باريس قرابة الساعة 13,00 ت غ للتعبير عن رفض رفع السنّ القانونية للتقاعد.

- إضراب واسع في فرنسا الخميس احتجاجًا على تعديل نظام التقاعد

صدامات بين الشرطة ومتظاهرين

واندلعت بعد ظهر الخميس صدامات بين الشرطة ومتظاهرين في محيط ساحة الباستيل في باريس، مع إلقاء مقذوفات واستخدام الغاز المسيل للدموع، بحسب مراسل وكالة «فرانس برس».

ووفق الأرقام الرسمية الأولية، تظاهر نحو 36 ألف شخص في تولوز «جنوب غرب» و26 ألفا في مرسيليا «جنوب شرق» و25 ألفا في نانت «غرب» و19 ألفا في كليرمون فيران «وسط» و15 ألفا في مونبيلييه «جنوب شرق» و14 ألفا في تور «وسط» ونحو 13600 في بو «جنوب غرب» و12 ألفا في بيربينيون.

نقابة: 400 ألف شخص تظاهروا في باريس

وقالت نقابة «سي جي تي» لوكالة «فرانس برس» إن نحو 400 ألف شخص تظاهروا في باريس، في حين لم يتسن على الفور معرفة العدد من السلطات. وفي مستهل المسيرة في باريس، قال الأمين العام لـ«الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل» لوران بيرجيه إن التعبئة «تجاوزت توقعاتنا».

وأكدت المدرسة مانون مارك في باريس رفضها لهذا الإصلاح، مضيفة «أرى أنهم يسخرون منّا. إنهم لا يعرفون ما يعني أن يعمل شخص ما حتى سنّ 64 عامًا في هذه الظروف». وكان الوزير المفوض للنقل كليمان بون قد قال «سيكون يوم خميس صعبا جدا.. اضطرابات كبيرة في وسائل النقل»، داعيا إلى تأجيل التنقل والعمل من بُعد.

اختبار سياسي لماكرون

خفّض العاملون في «شركة كهرباء فرنسا» العامة من إنتاج الكهرباء ليصل على الأقلّ إلى ما يعادل ضعف استهلاك باريس من الإنتاج الكهربائي. بالنسبة للمصافي، سجّل فرع الاتحاد العام للعمل في مجموعة «توتال إنرجي» إضراب ما بين 70 و100% من العمال في معظم فروع المجموعة.

وكان الإضراب ملموسًا جدًا في وسائل النقل، مع عدم تسيير أي قطار بين المناطق وتشغيل عدد قليل من القطارات الفائقة السرعة وحرمان قسم كبير من ضواحي باريس من سهولة النقل. وطلبت هيئة الطيران المدني من شركات الطيران الخميس إلغاء 20% من رحلاتها من مطار باريس-أورلي بسبب إضراب المراقبين الجويين.



ولفت «الاتحاد النقابي الموحد» للمدرّسين في فرنسا إلى إضراب 70% من المدرّسين في المدارس الابتدائية و65% منهم في المدارس المتوسطة والثانوية.

اختيار صعب لماكرون

وفي حال كان الحراك الاجتماعي شاملا وطويلا، فإن ذلك قد يضعف حزب إيمانويل ماكرون خصوصًا أنه لا يملك أغلبية في الجمعية الوطنية. ويشكّل مشروع التعديلات لنظام التقاعد محطة مهمة بالنسبة إلى الرئيس الفرنسي في ولايته الثانية.

ويأتي هذا الاختبار السياسي لماكرون، الذي لا يزال يُبقي نفسه بعيدًا عن المواجهة المباشرة ويترك رئيسة الوزراء إليزابيت بورن في الواجهة، في سياق اقتصادي واجتماعي متوتر. ويعاني الفرنسيون تضخما بلغ معدّله 5.2% في العام 2022، في بلد سبق أن هزّته تظاهرات «السترات الصفر» احتجاجًا على غلاء المعيشة في ولاية ماكرون الأولى.

وحذر رئيس نقابة «القوة العاملة» فريديريك سويو المعارض لهذا الإصلاح من أن «الصراع سيكون قاسيًا»، داعيًا إلى شلّ الاقتصاد. ورغم اختلاف أساليب عملها، تنشط النقابات الرئيسية الثماني ضمن جبهة موحدة للمرة الأولى منذ 12 عامًا.

ويعارض اليسار كما اليمين المتطرّف هذا الإصلاح. وحده اليمين يبدو منفتحًا على إيجاد تسوية. وفرنسا إحدى الدول الأوروبية حيث السن القانونية للتقاعد هي الأدنى، إذ يبلغ في ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا 65 عاما و67 عامًا في الدنمارك، وفق مركز الروابط الأوروبية والدولية للضمان الاجتماعي، وهو مؤسسة عامة فرنسية.