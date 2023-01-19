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الرئاسة الأوكرانية: الوقت حان للتوقف عن الخوف من بوتين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 يناير 2023, 05:30 مساء
الرئاسة الأوكرانية: الوقت حان للتوقف عن الخوف من بوتين
مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك. (أرشيفية: الإنترنت)
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كررت أوكرانيا، اليوم الخميس، مطالبتها حلفاءها الغربيين بتزويدها دبابات و«التوقف» عن الخوف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في ظل تردد بعض القادة الذين يخشون تصعيدا مع موسكو، على ما أفادت وكالة «فرانس برس».

وكتب مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك على «تويتر» يقول «ليس هناك محظورات. من واشنطن إلى لندن، من باريس إلى وارسو، يقولون أمرا واحدا: أوكرانيا تحتاج إلى دبابات. إنه المفتاح لوضع حد للحرب. حان وقت التوقف عن الارتجاف أمام بوتين واجتياز المرحلة الأخيرة».

مساعدات أوروبية عسكرية جديدة إلى أوكرانيا
وأعلنت كل من الدنمارك والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى عزمها تقديم عتاد حربي إلى أوكرانيا لمساعدتها في صد الهجوم الروسي على أراضيها ضمن حملة عسكرية مستمرة منذ أواخر فبراير 2022.

- بريطانيا ترسل 600 صاروخ «بريمستون» إلى أوكرانيا
- السويد تعلن تزويد أوكرانيا بمدافع «آرتشر» طويلة المدى
- الكرملين: تسليم كييف أسلحة طويلة المدى سيؤدي إلى تصعيد خطر

وتعتزم بريطانيا تسليم 600 صاروخ إضافي طراز بريمستون، وستمنح الدنمارك 19 مدفع «قيصر» بعيدة المدى فرنسية الصنع، وستقدم السويد مدافع «آرتشر» طويلة المدى المتنقلة والحديثة لمساعدة أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.

روسيا تحذر الدول الغربية من دعم أوكرانيا
لكن الكرملين حذر في وقت سابق اليوم من أن تسليم الدول الغربية أوكرانيا أسلحة طويلة المدى قادرة على استهداف عمق الأراضي الروسية سيؤدي إلى تصعيد خطر في النزاع المسلح بين موسكو وكييف.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، «هذا الأمر قد يكون خطرا جدا، سيعني ذلك أن النزاع سينتقل إلى مستوى جديد لا يشي بالخير للأمن الأوروبي»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

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