الدنمارك ستمنح أوكرانيا 19 مدفع قيصر طلبتها من فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط

قررت الدنمارك أن تمنح أوكرانيا 19 مدفع «قيصر» بعيدة المدى فرنسية الصنع، علما أن بعضها لم تتسلمه كوبنهاغن بعد، وفق ما أعلنت الحكومة اليوم الخميس، على ما أفادت وكالة «فرانس برس».

وقال وزير الدفاع جاكوب ايليمان-ينسن في بيان إن الحكومة، بدعم من البرلمان، «قررت أن تمنح كل قطع المدفعية الـ19 الفرنسية الصنع للجيش في أوكرانيا»، وذلك في وقت أعلنت دول غربية عدة منح كييف أسلحة ثقيلة.

ما هو مدفع القيصر؟

و«القيصر» هو مدفع هاوتزر عيار 155 مم ذاتي الحركة مُدولب من إنتاج شركة «نكستر» الفرنسية للأنظمة الدفاعية المعروفة سابقا بـ«جيات»، جرى تطويره من مدفع الهاوتزر ذاتي الحركة المُجنزر عيار 155 مم AM F3 الذي يخدم لدى الجيش الفرنسي منذ الستينيات.

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وطور هذا المدفع خصيصا ليتوافق مع احتياجات أعمال الدعم النيراني لقوات التدخل السريع، وهو محمل في الأساس على شاسيه 66 من شركة «رينو» الفرنسية للمركبات والشاحنات العسكرية، ولكن هناك شاسيهات أخرى متاحة من فئات 66 و8*8 بحسب طلبات الزبائن، وفق موقع الدفاع العربي.

وفي وقت سابق، اعلنت كل من بريطانيا والسويد والولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى عزمها تقدم عتاد حربي إلى أوكرانيا لمساعدتها في صد الهجوم الروسي على أراضيها ضمن حملة عسكرية مستمرة منذ أواخر فبراير 2022.