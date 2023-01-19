روسيا تفتح تحقيقا بحق أميركي بشبهة «تجسس»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي «إف إس بي»، الخميس، فتح تحقيق بحق مواطن أميركي بشبهة «تجسس»، وسط أزمة دبلوماسية بين موسكو وواشنطن مرتبطة بالنزاع في أوكرانيا.

ولم يحدد الجهاز هوية هذا المواطن الأميركي إذا كان جرى توقيفه في روسيا أو في الخارج، وقال في بيان مقتضب: «يُشتبه في أن يكون الأميركي قد جمع معلومات استخباراتية مرتبطة بمسائل بيولوجية تتعارض مع أمن الاتحاد الروسي»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتحتجز روسيا عددا من المواطنين الأميركيين، ما يسهم في تسميم العلاقات بين موسكو وواشنطن. ويتبادل الأميركيون والروس التهم باحتجاز مواطنين من البلدين لأغراض سياسية. وسبق أن جرت عدة عمليات تبادل أسرى.

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إطلاق لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر

الشهر الماضي، أفرجت روسيا عن لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر، التي أُدينت بتهمة تهريب المخدرات عند وصولها إلى روسيا في فبراير.

وحكم عليها بالسجن تسع سنوات ثم نقلت إلى حبس في وسط روسيا، وأُطلقت بعد مفاوضات طويلة مقابل الإفراج عن تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا في الولايات المتحدة. وأُوقف جندي أميركي سابق يُدعى بول ويلان، في روسيا في العام 2018 وحُكم عليه بالسجن 16 عامًا بتهمة «التجسس»، رغم نفيه للتهمة. ولا يزال في السجن.