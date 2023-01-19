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زيلينسكي ينتقد ألمانيا ويتعهد باستعادة القرم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 يناير 2023, 09:58 صباحا
زيلينسكي ينتقد ألمانيا ويتعهد باستعادة القرم
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، (أرشيفية: الإنترنت)
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انتقد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تردد ألمانيا في تزويد أوكرانيا بدباباتها الحديثة من طراز «ليوبارد»، في ظل تقارير تفيد بأن برلين لن تزود كييف بهذه الدبابات إلا في حال زودت واشنطن أوكرانيا بدباباتها من طراز «أبرامز».

وقال زيلينسكي خلال منتدى «دافوس» الاقتصادي العالمي عبر الفيديو «هناك أوقات يجب ألا نتردد فيها أو نقارن. عندما يقول أحدهم (سأعطي دبابات إذا يفعل ذلك طرف آخر)، لا أعتقد أن هذه الاستراتيجية الصحيحة التي يجب اتباعها»، حسب وكالة «فرانس برس».

الوضع في القرم
كما عرج زيلينسكي على الوضع في بلاده، قائلا إنها ستسعى لاستعادة شبه جزيرة القرم التي أعلنت روسيا ضمها في العام 2014، داعيا شركاءه الغربيين إلى تزويده بالمزيد من الأسلحة.

وقال زيلينسكي: «هدفنا هو تحرير كل أراضينا»، مضيفا: «القرم أرضنا وبحرنا وجبالنا.. أعطونا أسلحتكم وسنستعيد أرضنا».

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