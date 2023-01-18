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ستولتنبرغ: دول حلف شمال الأطلسي ستزود أوكرانيا أسلحة «أثقل وأحدث»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 يناير 2023, 08:02 مساء
ستولتنبرغ: دول حلف شمال الأطلسي ستزود أوكرانيا أسلحة «أثقل وأحدث»
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، (أرشيفية: الإنترنت)
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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ الأربعاء إن داعمي أوكرانيا الغربيين سيتعهدون تسليمها أسلحة أثقل وأحدث، خلال اجتماع مهم في قاعدة رامشتاين الأميركية في ألمانيا مع تزايد الضغط على برلين لدعم إرسال دبابات.

وأوضح ستولتنبرغ خلال منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا «ستكون الرسالة الرئيسية أن سيقدّم المزيد من الدعم والمزيد من الأسلحة الثقيلة والحديثة لأنه قتال من أجل قيمنا»، بحسب «فرانس برس».

بوتين يندد بزيادة إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا
ندّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين الماضي بسياسات كييف «المدمّرة» وزيادة إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا، وذلك في مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على ما أعلن الكرملين.

وقال الكرملين عقب المكالمة الهاتفية بين الزعيمين الروسي والتركي «أشار فلاديمير بوتين إلى الخط المدمر الذي ينتهجه نظام كييف والذي يراهن على تكثيف الأعمال العدائية بدعم من رعاة غربيين يعززون إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية» لأوكرانيا.

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وتوعد الكرملين، في وقت سابق، بـ«إحراق»، الدبابات التي ينوي الغرب خصوصا لندن ووارسو تسليمها لأوكرانيا. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دمتري بيسكوف، في مؤتمره اليومي مع الصحافة عبر الهاتف «هذه الدبابات تحترق وستحترق».

شحنات جديدة من الأسلحة الثقيلة
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أمس الأحد، في مقابلة مع جريدة ألمانية، أن دولًا غربية سترسل لأوكرانيا شحنات جديدة من الأسلحة الثقيلة.

وقال ستولتنبرغ لجريدة «هاندلسبلات» اليومية، قبل اجتماع هذا الأسبوع في قاعدة رامشتاين الجوية لمجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا التي تنسق إمدادات الأسلحة إلى كييف «إن التعهدات الأخيرة بتسليم أسلحة ثقيلة مهمة، وأتوقع المزيد في المستقبل القريب»، بحسب «فرانس برس».

بريطانيا تقدم دبابات ثقيلة لأوكرانيا 
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأسبوع الماضي، أن بريطانيا ستقدم دبابات ثقيلة لأوكرانيا من أجل مساعدة قوات كييف في «دفع القوات الروسية إلى التراجع».

وتعهّد سوناك إرسال دبابات «تشالنجر 2» ومنظومات مدفعية إضافية لكييف كدليل على «نية المملكة المتحدة تكثيف دعمنا لأوكرانيا» وفقا لتقرير مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي رحّب السبت بالقرار البريطاني مغردًّا على «تويتر» أن قرار لندن «لن يقوينا في ساحة المعركة فحسب بل سيرسل أيضا الإشارة الصحيحة إلى شركاء آخرين».

دبابات من طراز «ليوبارد» 
وقال زيلينسكي في تغريدة على تويتر: «أثناء اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني تقدمت بالشكر لريتشي سوناك لاتخاذ قرارات ستعزز من موقفنا على أرض المعركة وتبعث بإشارة إيجابية لشركائنا». 

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا، قد أعلن الأربعاء الماضي، أن وارسو مستعدة لإرسال عدد من الدبابات من طراز «ليوبارد» لكييف بناء على طلبها. وخلال زيارة لمدينة لفيف بشرق أوكرانيا، قال دودا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الأوكراني والليتواني «ستُرسل مجموعة من دبابات ليوبارد (14 مدرعة) في إطار تحالف يجري تأسيسه».

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