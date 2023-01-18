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بوتين:«لا شكوك» لدي بشأن انتصار روسيا في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 يناير 2023, 03:54 مساء
بوتين:«لا شكوك» لدي بشأن انتصار روسيا في أوكرانيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (الإنترنت)
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إن «لا شكوك» لديه بشأن الانتصار في أوكرانيا رغم انتكاسات ميدانية في الهجوم الذي بدأ قبل نحو عام.

وقال بوتين لعمال في مصنع في سان بطرسبرغ، ثاني أكبر المدن الروسية إن النصر «مضمون، لا شكّ لدي في ذلك»، مضيفا أن «وحدة وتضامن الشعب الروسي، وشجاعة وبطولة مقاتلينا، وبالطبع عمل القطاع الصناعي العسكري» سيضمن النصر، بحسب «فرانس برس».

القوات الروسية تسيطر على  بلدة سول في مقاطعة دونيتسك 
وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها الكاملة على بلدة سول قرب سوليدار في مقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا، وذلك ضمن جهودها للتقدم نحو مدينة باخموت الاستراتيجية. وقال الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن القوات الروسية قضت خلال 24ساعة الماضية, على أكثر من 90 جنديا أوكرانيا ودمرت آليات عسكرية ومستودعا للذخيرة.

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في المقابل، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن الجهود الروسية منصبة الآن على شن هجوم واسع على مدينة باخموت شمالي مقاطعة دونيتسك في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

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