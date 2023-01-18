«فرانس برس»: حالة المواطن الفرنسي- الإيرلندي المحتجز بإيران حرجة

القاهرة - بوابة الوسط

قال مصدر دبلوماسي فرنسي، الأربعاء، إن المواطن الفرنسي- الإيرلندي برنار فيلان المحتجز منذ أكتوبر في إيران والذي ينفذ إضرابًا عن الطعام والشراب، هو «في حالة صحية حرجة».

وأضاف المصدر لوكالة «فرانس برس»، إن «مؤشرات خطيرة إلى إرهاب جسدي ونفسي» تظهر عليه، دون تحديد ما إذا كانت حياته مهددة. وأكد أن السلطات الإيرانية ترفض حتى الآن الإفراج عن فيلان لأسباب صحية رغم مطالبة السلطات الفرنسية والإيرلندية بذلك.

واعتبرت شقيقة المحتجز كارولين ماسيه فيلان، أن شقيقها «بريء» ومسجون لأسباب تتجاوز «فهمنا»، وقالت للوكالة الفرنسية «إنه بريء (...) ويعشق إيران ويبلغ من العمر 64 عامًا ومريض ويريد فقط أن يعود إلى منزله». وطالبت السلطات الإيرانية بالإفراج الفوري عن شقيقها لأسباب إنسانية، موضحة «أعتقد أنه جزء من مجموعة أوروبيين مسجونين لأسباب سياسية (...) لا أعرف شيئًا عنها (...) لا علاقة لنا بهذه القصة».