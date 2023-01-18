لافروف: الغرب يريد حلا نهائيا مع روسيا على طريقة «هتلر»

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة شكلت تحالفًا من الدول الأوروبية لحل «المسألة الروسية» بالطريقة نفسها التي سعى بها أدولف هتلر إلى «حل نهائي» لاستئصال مشكلة يهود أوروبا.

وأضاف لافروف، الذي أثار ضجة دولية العام الماضي بتصريحات حول هتلر، إن واشنطن تستخدم نفس التكتيك الذي استخدمه نابليون والنازيون، وأوضح «مثلما أراد هتلر حلًا نهائيًا للمسألة اليهودية، الآن، إذا قرأت السياسيين الغربيين ... فهم يقولون بوضوح إن روسيا يجب أن تعاني من هزيمة استراتيجية»، حسب وكالة «رويترز».

مخطط هتلر للهولوكوست

وتابع خلال مؤتمر صحفي سنوي قائلًا «كان الحل النهائي هو مخطط هتلر للهولوكوست، الذي أدى إلى القتل المنهجي لستة ملايين يهودي، فضلاً عن أفراد الأقليات الأخرى».

وكان لافروف قد أثار غضبًا من قبل بتصريحات حول هتلر. في مايو الماضي قال إن الزعيم النازي كان لديه «دم يهودي»، ما أثار احتجاجات غاضبة من إسرائيل.